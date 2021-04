Berni: “Hay que ir a un cierre total de 15 días, el Estado puede ayudar”

Compartir

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que se debería “ir a un cierre contundente de por lo menos de 15 días” ante la suba de contagios por la segunda ola de la pandemia y planteó que “el Estado tiene herramientas para atravesar un cierre de la economía. El período de cierre no es caprichoso, porque en el país el lapso de incubación del virus da 5,1 días, por lo tanto deberíamos ir a un cierre contundente de no menos de 15 días. Eso nos daría la fortaleza de bajar los casos de contagios, de liberar camas en el sistema de salud, y daría un marco de previsibilidad”, dijo Berni en diálogo con Radio Mitre.

En esa línea, el funcionario subrayó que “cuando la medida es pareja para todos el cumplimiento es mucho más importante”, tras lo cual afirmó: “Sé que está el tema económico de por medio, pero una pandemia es demasiado importante para que esté en manos de un economista”.

“El Estado ya ha demostrado que tiene las herramientas suficientes para poder atravesar un cierre de la economía”, recordó Berni y luego acotó: “Ya se ha hecho, obviamente que no es gratis y tiene un costo, pero ningún país puede crecer en medio de una crisis sanitaria”. Y sobre ese punto remarcó: “En Brasil tenemos un ejemplo de un país que priorizó la economía por sobre la salud, y el efecto fue contraproducente, porque perdieron la salud y la economía”.

“No es que pida un cierre total porque así -insistió-, nadie es dueño de la verdad absoluta, la diferencia está en cómo queremos atravesar el período que falta hasta completar la vacunación, dado que las medidas que se están tomando no dan los resultados esperados”, señaló.

