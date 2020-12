Berni salió al cruce de Frederic: “En la Argentina hay que bajar la edad de imputabilidad”

Compartir

Linkedin Print

Luego de que un adolescente de 15 años asesinara a un hombre en Retiro para robarle la bicicleta, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, señaló que “es un hecho delictivo y a la vez trágico porque tiene a un menor” vinculado con un delito de “extrema gravedad”

“Tenemos un sector de la población que ha atravesado una historia de desatenciones y maltratos que lo terminan llevando a un camino sin salida; hay que atender la situación de estos jóvenes desde muy diferentes ángulos”, dijo la ministra en declaraciones televisivas.

Y agregó: “No solo con la sanción legal, sino con políticas que prevengan este tipo de perfiles en algunos jóvenes, porque no debemos estigmatizar y generalizar ni creer que todos los jóvenes son pasibles de convertirse en victimarios”.

Al menor acusado de matar al ciclista ya lo habían demorado cuatro veces por robo

El crimen puso de nuevo en debate la edad de imputabilidad de los menores y generó un nuevo cruce entre Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, quien acusó a la funcionaria nacional de “hablar porque no tiene responsabilidad territorial”.

“Hay algunos que empiezan siempre poniendo el carro adelante del caballo. La diferencia entre Frederic y nosotros es que ella no tiene responsabilidad territorial: nosotros tenemos la responsabilidad de lo que pasa en nuestro territorio. La ministra de Seguridad, como no tiene territorio que cuidar, se puede dar el lujo de decir a veces cosas que a muchos de nosotros nos cuesta entender”, sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof afirmó que “los que están pensando al revés son los que tienen la responsabilidad de que estas cosas no pasen”.

“Yo trato de ser coherente entre lo que digo y hago”, remarcó Berni, quien insistió en que “hay personas que hablan porque no tienen responsabilidad territorial”.

En referencia a las declaraciones de Frederic sobre la edad de imputabilidad de los menores, el ministro bonaerense se quejó de que “la víctima (de los delitos) no es ningún familiar de estos progresistas que dicen estas cosas”, a quienes acusó de ser “muy liberales y muy sueltos de cuerpo a la hora de justificar lo injustificable”.

“Está claro que el problema es del sistema, que no ha sabido resolver un problema que en cualquier parte del mundo con reeducación, un servicio penitenciario que funcione y una Justicia rápida”, analizó.

Respecto al adolescente que mató a un quiropráctico armenio en Retiro, Berni aseguró que a esa edad “un chico comprende la criminalidad de un hecho”.

“En un país en el que las instituciones funcionan no se debería bajar la edad de imputabilidad. Evidentemente, no somos un país normal. En la Argentina de hoy no tengo ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero eso no significa que un chico de 15 años tenga que ser tirado en un depósito de presos, como son hoy las penitenciarías”, destacó.

Y concluyó: “Uno de los problemas que tenemos es que no hay una Ley Penal Juvenil. La actual es una ley excelente si estuviéramos en Suiza”.

Reforma a la Ley de Responsabilidad Juvenil

El presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, Mariano Borinsky, subrayó hoy que el proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil “está en el Senado, a la espera de ser tratado”.

“Tenemos un sistema de hace 40 años en materia de menores y no va de la mano con el nivel de madurez que tienen los adolescentes de lo que surge del Código Civil. No aborda al menos desde un plano educativo, participación ciudadana, cultural, porque es de la dictadura”, sostuvo el juez de Casación.

Borinsky señaló que la iniciativa “incluye lo que dice el Código Civil sobre que los menores toman decisiones entre los 13 y los 16 años”.

En caso de que el Congreso apruebe el proyecto, “a partir de los 15 años para delitos graves va a ser aplicable la Ley Penal Juvenil”.

Al ser consultado sobre en qué estado parlamentario se encuentra, el magistrado remarcó que la iniciativa “penal y de reinserción social” fue presentada en 2019, pero “quedó en el Senado, a la espera de ser tratado”: de todos modos, aclaró que el proyecto “no tiene plazos de caducidad”.

“Se dio un paso importante, pero falta dar otro: no podemos estar día a día en la coyuntura sin tener políticas de Estado. Es cuestión de voluntad llevarlo a la práctica”, añadió.

Compartir

Linkedin Print