Bertola fue suspendido por doping positivo

La noticia sorprendió al deporte argentino. El cordobés Guillermo Bertola, que en los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019 logró subirse al podio en la competencia de aguas abiertas, fue notificado por haber dado positivo en un control antidoping que se realizó en 2018.

El pasado 20 de enero, el nadador cordobés recibió una notificación por parte de la FINA, en la que se confirmaba el caso de doping positivo y se le dio aviso de que se lo suspendía de manera provisoria. En el marco de la famosa maratón de aguas abiertas denominada Santa Fe-Coronda edición 2018 –tiene una fecha en el campeonato mundial de la disciplina–, Bertola se realizó una transfusión antes de la competencia, ya que se sentía muy débil físicamente para afrontar la prueba.

“Antes de competir estaba muy descompuesto, casi anémico. Y yo quería competir a toda costa. Estaba con una gastroenteritis muy fuerte y por eso decidí hacerme una transfusión de sangre 10 días antes de la carrera”, dijo Guillermo Bertola y además aprovechó para desligar de culpas al médico que le efectuó el control previo a tirarse al agua.

“Recién a principios del 2020 fue que la Federación Internacional de Natación, después de analizar los test que me hicieron entre 2018 y 2019, me indicaron que en ese control, los valores en sangre estaban más elevados de lo habitual”, agregó el nadador, que recordó que una vez que terminó la prueba que ganó en 2018, se descompuso y los médicos tuvieron que ponerle dos sueros para recuperarse.

Es importante destacar que, en los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019, Bertola ganó la medalla de plata en la competencia de 10 kilómetros que se llevó a cabo en la Laguna Bujama de la capital de Perú. El pasado 4 de agosto del año pasado, el cordobés necesitó una hora y 54 minutos para recorrer la distancia y escoltar al ecuatoriano Esteban Enderica, ganador del oro. El estadounidense Taylor Abbott se subió al último lugar del podio.

“Ellos le dicen doping biológico, que es la transfusión, porque si hubiera utilizado alguna sustancia, el doping positivo habría salido rápido. En 2018 me hicieron 11 controles y el año pasado fueron como 12. Haciendo la comparativa, es donde encontraron esa diferencia en el control que me hicieron unos 5 o 6 días antes de la Santa Fe-Coronda”, expresó.

A principios de febrero, Bertola hizo su descargo en la FINA y está a la espera de la resolución final que tome la FINA sobre su suspensión. Lo mismo sucederá con la determinación de si se le quitará o se le mantendrá la medalla panamericana que obtuvo en Lima. En el caso de que se le quite el segundo puesto al cordobés en la prueba de aguas abiertas, Argentina mantendrá el quinto lugar del medallero final, pero se le restará una plateada, y quedará con 33 de oro, 33 de plata y 34 de bronce para un total de 100 preseas.

De cara a lo que será la prueba de aguas abiertas en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Bertola era uno de los apuntados a luchar por una de las plazas para representar al deporte argentino, pero él cree que la sanción lo dejará sin chances. “Más allá de que estoy a la espera de la sanción oficial, que puede ser de meses o años, esto me deja afuera de todo”, comentó el deportista de 30 años.

En 2017, Guillermo Bertola consiguió el mayor éxito de su carrera. Se consagró campeón del mundo de aguas abiertas del circuito de FINA. En lo que fue la última carrera del certamen, la maratón acuática Internacional Capri-Napoli, llegó en el tercer puesto y terminó en lo más alto de las posiciones junto al macedonio Evgenij Pop Ase, con quien compartió el título.

“Yo no pienso que sea el final de mi carrera. Yo creo que voy a volver y también quiero predicar un poco con el ejemplo. No quiero desaparecer, sino que quiero decir ‘a veces hay que perder un poco para ganar más adelante’. La enseñanza que me deja es que en ese momento yo le tuve que haber hecho caso a mi cuerpo, que me decía que no podía competir, quedarme tranquilo y recuperarme. Por querer ganar, ahora perdí. Es un error. Los logros que conseguí los basé en los fracasos, eso es lo que aprendí. Es un gran error”, concluyó.