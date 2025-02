Beto Casella también apuntó contra Flor Peña por sus opiniones contra Carlos Tevez

La polémica por las declaraciones de Flor Peña contra Carlos Tevez en el programa de streaming de Flavio Azzaro sigue sumando capítulos. En diálogo con el periodista deportivo, la actriz aseguró que el exfutbolista se olvidó de sus orígenes y le dio la espalda a sus inicios, rápidamente estas palabras hicieron eco y Beto Casella usó su espacio al aire de Bendita (elnueve) para dar su opinión acerca de lo que dijo Florencia y la cuestionó con dureza.

“Todos saben que salió de Fuerte Apache, triunfó en Boca. Cuando se va de Boca, que creo que se va para el Corinthians, él había explicado que se va sin un peso porque vos tenés que resarcirle al club el contrato que no estás terminando”, comenzó diciendo Beto, haciendo un breve resumen de las primeras etapas en la carrera de Carlos. Y agregó: “Agarra el primer dinero importante en Brasil y por lo que tengo entendido lo primero que hace es llamar a la familia y decir ‘Quiero que cada uno de mis tíos y de la gente que me crio tenga su casita’, difícil, era un lugar muy vulnerable donde creció”.

Cabe recordar que, efectivamente, con su primer gran sueldo, el Apache compró 10 casas, sacó a su familia del barrio en el que se vivió y los sorprendió con las llaves en un asado familiar. En su defensa al futbolista, Casella continuó: “Tiene su fundación. Se le factura a veces un poco que se había asociado con Macri en el tema de los parques eólicos, pero la verdad es que no tiene obligación de hacer política partidaria ni ideológica, el tipo dará una mano desde su lugar como puede”.

“Pensar diferente no la habilita a ella a entrarle de esa manera. Me parece que está dolida por el comentario que hizo en su momento Tevez”, apuntó desde el panel Mariela Fernández. Ante esto, Beto sentenció: “Es una mirada clasista palermitana y poco tolerante”.

En relación con este tema, la respuesta que dieron por parte de la Fundación Carlos Tevez siguió una línea similar a la del conductor de Bendita. Por intermedio de Silvia Tallarico, la persona que se encuentra a cargo de la dirección de la Fundación que lleva su nombre. La mujer le envió un audio a Juan Etchegoyen y el periodista lo pasó al aire de Mitre Live, el ciclo de espectáculos que tiene en Instagram.

“Soy Silvia Tallarico, la directora de la fundación y fundadora de Juntos Vamos por Más, que se fusionó hace más de siete años con la Fundación Carlos Tevez, llevamos todas las acciones adelante y en conjunto“, señaló la mujer durante la presentación.

Sobre las palabras de la actriz de Casados con Hijos, dijo: “Ayer sentí mucha impotencia cuando me empezaron a enviar audios o el reel de la señora Florencia Peña, que la invitamos a que venga acá a Martínez, donde tenemos la sede de la fundación, en estos momentos con una campaña muy importante Juntos somos Útiles”, expresó en referencia a la iniciativa de cara al comienzo de clases.

Con la voz cargada de enojo, aseguró: “Sinceramente, me dio un poco de indignación su poco conocimiento. La invito a que venga, que charlemos, que vea lo que se hace, porque tenemos tres ejes importantes y el principal son los valores, el deporte y la educación, siguiendo la línea de Carlos como la mía propia».

Y cerró haciendo referencia a los trabajos de la fundación: “Pienso e invito a reflexionar sobre que hay que hacer visible lo que es invisible y contar que hay personas que ayudan desde el silencio o personas que necesitan, puntualmente, hoy chicos que necesitan útiles escolares”.