Betular reveló detalles de su encuentro con Mick Jagger en una habitación de hotel

Convertido en un rockstar de la cocina, Damián Betular logró una exposición mediática desde su incursión en los realities televisivos que no hubiera imaginado en otra etapa. Amén de su denodado trabajo en los ámbitos más destacados de la pastelería en el país, este presente lo encuentra incluso abriendo su propio espacio gastronómico en el que siente el placer de darle alegría a la gente.

Es en medio de este contexto que en las últimas horas fue invitado al programa Antes Que Nadie (Luzu TV), donde reveló momentos desconocidos de su pasado en uno de los hoteles más destacados del país. “Hay un cargo que se llama Manager on duty, que es cuando se va el gerente general, uno de los gerentes, sea del área que sea, se queda hasta las 2 de la mañana. Hay un montón de gerentes, y esa noche me tocaba a mí”.

Y justo esa noche correspondía al momento en que Mick Jagger, con una identidad falsa, claro, se alojaba en la habitación más destacada del inmueble. Los inconvenientes no tardaron en llegar, y fueron quienes acompañaban al cantante los que dieron a conocer la situación: “Nos avisan que hay un tema con el black out de la suite, que no cierra. Pero que no nos dejaban entrar hasta que no se vaya el VIP”.

Fue en ese instante en que, en su condición de gerente del hotel se dispone a ajustar los detalles: “Hablo con el manager de ellos, me avisa que se van a comer y que la podemos arreglar tranquilos. Se va a comer, la habitación estaba muy ordenada porque tiene mucha gente alrededor”. Pero no sería todo tan fácil como imaginaba, porque, como recuerda, “están arreglando con el taladro y no sé porqué se había roto todo el sistema”, por lo que el solucionar el tema llevaría mucho más tiempo del imaginado. Y en ese instante, sucedió lo que nadie esperaba.

“Suena la puerta, entran una chica y Mick Jagger. Nosotros, pálidos, más que por el huésped, es porque entró y nosotros seguíamos adentro”, aunque el visitante se mostraría afortunadamente con muy buena predisposición. “Nos dice ‘tranquilos, tranquilos’, y se sienta en el sillón a charlar con la chica. Le aviso al manager que si no lo terminamos de arreglar ahora, a las 5 de la mañana ya iba a entrar la luz, le pregunta a Mick y dice que lo arreglen”.

Fue en ese instante en que la pareja abrió dos cervezas y, mientras se continuaba con la reparación, comenzaron a mirar televisión con toda esa gente a su alrededor en la habitación. “Los pibes temblando con el taladro”, recuerda Betular, a la vez que destacó que se pudo solucionar el inconveniente. Consultado sobre la posibilidad de que haya un registro de ese momento, aseguró: “No nos dejaron foto. Es hasta motivo de despido”.

Otra de las consultas giró sobre si siente la presión al tener que cocinar para personalidades destacadas, y ahí no dudo: “Sí, re. Con Barack Obama (expresidente de Estados Unidos), por ejemplo, que tiene como dos reflectores que lo siguen todo el tiempo, porque es una persona muy iluminada. Yo no entiendo nada de política, pero tiene un aura que te sonríe y te deja derretido. Y ella también. Con el emir de Qatar, por ejemplo, sentís otra presión, porque es otra cultura y son muy exigentes. La comida y el planchado de la ropa son súper importante para ellos”.

Y sobre el presente de la gastronomía en el país, Damián Betular destacó: “Estoy muy contento de la Argentina toda, porque vas a Córdoba, a Mendoza, y hay unos restaurantes espectaculares, y la verdad es que hace 23 años que me dedico a esto, y el avance que hay es extraordinario, un montón de propuestas y nos ubica en el lugar del mundo muy importante”.

Relacionado