Beyoncé hizo una revelación de género durante un concierto del «Cowboy Carter Tour»

Beyoncé reveló el género de un bebé en su concierto del 28 de mayo en el MetLife Stadium de New Jersey.

La cantante de 43 años le hizo la noche a una pareja cuando los vio entre la audiencia con un cartel preguntando si podía revelar el género de su bebé.

“Volveré. lo haré más tarde”, dijo la artista mientras salió a cambiar de vestuario para seguir con el concierto.

Hacia el final de su presentación, Beyoncé volvió frente a los futuros padres, se arrodilló en el escenario para acercase a ellos y les dijo que no quiso apresurarse, porque era algo importante. Tomó un sobre de las manos de la pareja, lo mostro al público y sacó una carta que decía, “Cow Boy”, con la palabra boy subrayada en azul.

“Es un niño”, dijo Beyoncé, seguido del rugido del estado que estalló en celebraciones.

Crece la tendencia

La nueva tendencia es ir a los conciertos, para buscar la oportunidad de que los artistas ayuden a los futuros padres a revelar el género de sus hijos frente a miles de asistentes, lo que ha resultado en escenas que capturan la emoción que comparten las estrellas y el público al descubrir el sexo del bebé.

Harry Styles es uno de los que ayudó a una futura madre, con cuatro meses de embarazo, llamada Sidney, a revelar el sexo de su bebé, durante un concierto en Los Ángeles.

Mientras bromeaba con el público en el Kia Forum, vio a una mujer embarazada que se acercó al escenario y le extendió una carta.

“Felicítenla, está a punto de hacer lo más difícil del mundo. Estoy seguro de que va a salir todo bien. Ser madre es lo más bonito que se puede hacer en el mundo. Y va a ser… ¿Están listos?“, así mantuvo el misterio Styles reconocido por el éxito de ”Sing of the Times”.

“Vamos, pongan algo de música para revelación de género…”, el cantante desdobló la nota. “Ahora se algo que ustedes no”, Harry hizo una pausa y siguió.

“¡Es… Una… Niña!“, gritó Styles junto a todo el estadio que ovacionó a la mujer.

Al día siguiente Sidney dio una entrevista para Chek News. La emoción que todo el público compartió con ella la hizo llorar.

Dijo que cuando compro los boletos del concierto apenas se había enterado de que estaba embarazada así que pensó que podía probar si Harry hacía la revelación del género, así que se llevó los resultados de su ecografía a Los Ángeles.

También el cantante Ed Sheeran, reveló el género de un bebé mientras daba una presentación en Chicago. La pareja que estaba cerca del escenario, le dio al cantante un sobre con los resultados.

“Es una niña… ” anunció Sheeran entre risas, y el público aplaudió la noticia. “Puedo decir que serán padres de dos niñas… Felicidades, es asombroso”, continuó el interprete del éxito “Shape of You”, confirmando que la pareja esperaba gemelas.

Otra familia se presentó en el concierto de Cold Play, en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes, con un cartel que pedía ayuda para revelar el género de su bebé.

“¿Nos ayudarías con nuestra revelación de género?… Ok“, Chris Martin leyó el letrero y aceptó hacer el favor.

“Esperen, esperen, esperen…”, dijo Martin mientras tocaba acordes en una guitarra.

De pronto el cantante de Cold Play, en una muestra de talento, improvisó una canción para revelar el género del bebé.

“Miren, ya lo tengo… ‘Hola mis queridos hermano y hermana, Ustedes me dieron esta inmensa alegría, así que mis amigos, vamos a ver, si tendrán niño o niña…’ Así que aquí voy a revelarlo… ¿Qué tendrán? ‘Un niño o una niña, ¡Es una niña! ¡Una niña!“.

Después de revelar el género Chris remató con un breve solo de guitarra mientras los felices padres lloraban junto a la audiencia que los acompañaba en su emoción.