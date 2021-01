Bibolini: ”En una semana sabremos si bajó la curva de contagios de COVID19″

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, anunció que fueron dados de alta médica pacientes que se encontraban aislados cursando la infección del coronavirus. En contacto con el Grupo de Medios TVO, el médico infectólogo Julián Bibolini, quien forma parte la mesa del Consejo, indicó que además hubo traslados de pacientes al Hospital Interdistrital Evita. También aseguró que la explosión de casos desde la Navidad y el año nuevo empiezan a descender en los últimos días en Formosa Capital, mientras que esperan una semana para definir si ya pasó el pico.

“No es la primera vez que sucede, siempre puede ocurrir un traslado de derivación dependiendo de la evolución clínica de los pacientes, no hay que olvidar que en el Estadio Cincuentenario están principalmente las personas asintomáticas”, contó el mismo.

“Siempre las instituciones como el Interdistrital es para pacientes que tienen confirmación de diagnóstico no es para los sospechosos. Puede ocurrir ante cierta eventualidad hay menores de edad que dieron positivo no se van a internar solo, necesita el acompañamiento de un adulto por más que sean negativos”, dijo.

Por otro lado, consultado si hemos llegado al pico de casos respondió que “las fiestas de fin de año potenciaron el aumento de casos en Formosa, para decir que si ya llegamos al pico falta todavía un par de días -una semana por lo menos-, para determinar si fue un pico y bajó y pro más que haya bajado no quiere decir que pasó”.

A su vez, señaló que “hay circulación viral comunitaria porque aparecieron casos previos sin ninguna conexión epidemiológica, ahora hay que esperar un tiempo para saber si aparecen más casos o no”, y explicó que “por más que no aparezcan casos en 15 días o en un mes probablemente este circulando pero en muy baja cantidad por eso no se manifiestan con pacientes internados o con más positivos”.

El Jefe de Infectología del HAC e integrante de la Mesa COVID19, indicó que por las medidas que se viene realizando en la provincia los casos no aumentaran, “todo lo que se hizo hasta ahora evitó que haya circulación más temprana o en forma descontrolada; el control de las personas que ingresan a la provincia, el control de los transportistas, distanciamiento, uso de barbijo y el control de las personas que son positivo y su contacto estrecho para cortar al transmisión de la infección y a su vez el testeo masivo que se realizó, todos estos pasos hace que tengamos pocos casos actualmente”.

Bibolini fue el primero en vacunarse: “No tuve síntomas secundarios con la segunda dosis”, contó y confesó que “cuando se vacune el 60% a 70% de la gente, voy a sentirme seguro” frente al Coronavirus.

De acuerdo a lo informado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, ayer, salieron de alta médica 67 pacientes que se encontraban internados tanto en el Hospital Evita, como en centros de asistencia sanitaria de distintas localidades de la provincia.

En ese sentido, volvieron a sus hogares 19 personas que estaban alojadas en el CAS N°1 que funciona en el Estadio Cincuentenario, once en el CAS N°11 y cinco en el CAS N°13.

En el interior provincial, diez personas del Centro de Atención Sanitaria Nº4 de Clorinda; un paciente del Centro de Atención Sanitaria Nº10 y dos del Centro de Atención Sanitaria Nº7 de Ingeniero Juárez.

Además, dos del Centro de Atención Sanitaria Nº8 y ocho del Centro de Atención Sanitaria Nº9 de ambos de El Chorro; y finalmente cuatro del Centro de Atención Sanitaria Nº12 de El Potrillo.

Mientras que el martes fueron dados de alta médica 136 pacientes que se encontraban aislados cursando la infección del coronavirus.

