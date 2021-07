Bibolini: “126 personas se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva”

Compartir

En un nuevo parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Doctor Enrique Servián”, el médico infectólogo Julián Bibolini manifestó que en estos días “la disminución de casos se dio de manera más lenta a la deseada”.

En este contexto, advirtió que “hoy 126 personas se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI)”, resaltando que, en los últimos días, la ocupación de la misma ronda “entre los 120 y 130”.

“Esto probablemente se deba a los casos que actualmente se están registrando en el interior provincial”, indicó.

No obstante, insistió: “Hay que seguir haciendo todo el esfuerzo necesario para evitar nuevas infecciones” y explicó que esto significa que “paciente con factores de riesgo, mayores de 60 o aquellos que no estén vacunados terminen en UTI con alta posibilidad de fallecer”.

“Por lo tanto volvemos a insistir en que nos cuidemos”, sostuvo categórico y remarcó: “Tratemos de evitar el contacto con personas, más aún si no es del núcleo familiar”.

Vacunación en Clorinda

En referencia al intenso operativo de inoculación que este domingo 11 se llevó a cabo en Clorinda, Bibolini subrayó: “Cada vez que hay una jornada de vacunación no significa que será la única, pero con ella se trata de inmunizar a la máxima cantidad de personas posibles en forma ordenada”, significó.

En este orden, pidió a la comunidad beneficiaria que “haga el esfuerzo y acuda a vacunarse”.

“Tiene que haber una situación sumamente extrema para que no concurra como, por ejemplo, estar enfermo”, manifestó.

Seguidamente, recordó: “En Clorinda se vacunó rápidamente a una gran cantidad de personas y durante todo este tiempo tenemos una baja de casos positivo. Este es un muy buen ejemplo”, cerró.

