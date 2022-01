Bibolini aclaró que los CAS serán habilitados solo para casos especiales

Compartir

El doctor Julián Bibolini, médico infectólogo del Consejo del COVID-19, en comunicación con el Grupo de Medios TVO informó que están trabajando con Nación para enfrentar la nueva ola de coronavirus que se está dando en el país. Además señaló que los Centros de Asistencia Sanitaria (CAS) en Formosa estarán habilitados para «casos especiales».

«Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación y otras provincias, se actualizó los nuevos protocolos en virtud de la nueva variante que ha ingresado al país que es la Ómicron, sin dejar de la do que también esta circulando la variante Delta, teniendo en cuenta lo que sucedió en otra parte del mundo que por más que hubo aumento de casos no se significó un aumento en la mortalidad y eso fue el resultado del esquema de vacunas», informó.

«Sabiendo ese contexto, se comenzó a trabajar en los nuevos protocolos y hacer hincapié a que las personas completen su esquema de vacunación, y para ello se utiliza el pase sanitario, que se implementó en otras provincias y Formosa se adhirió al mismo «, añadió.

Asimismo el médico infectólogo del Consejo del COVID-19 explicó que «el pase sanitario es un accionar que consiste en que las personas puedan demostrar que tienen las dos dosis aplicadas o las tres en el caso que así lo requieran».

Seguidamente recordó que el mismo es para 13 años en delante, «a los menores no se les pide porque no siempre van a tener las dos dosis, porque en todo el país no está uniforme la aplicación de la vacuna en los niños, por lo tanto se consensuo entre toda la Nación que entre 13 años en adelante se exija».

«Las personas que no cumplan con el esquema de vacunación completa, no podrán realizar ciertas actividades porque ponen en riesgo a las otras personas que ya están vacunadas, entre eso actividades al aire libre 100 personas o más, actividad de comercio, gastronómico a puertas cerradas sin importar el número de personas, tienen que presentar la constancia del carnet que lo puede sacar de Mi Portal, Cuidar, Mi Argentina o teniendo el papel impreso del carnet mismo. Cualquier de estos elementos le va a servir para acreditar que tiene las dos dosis o más», dijo.

Además, añadió que «también se va a exigir a las personas que hacen atención al público o las personas que se acerquen a hacer una actividad, todas estas personas también tienen que tener el carnet porque son las que interactúan entre si y tienen mayor riesgo de exposición».

Contó que el pase sanitario se acordó COFESA (Consejo Federal de Salud) para reforzar la vacunación en todas las franjas etarias dada la velocidad de propagación y la gran transmisibilidad de la variante Ómicron.

«Se realizó la reunión de todos los ministros de salud de la Argentina junto con la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizotti para trabajar entre todos y ponerse de acuerdo cómo se iba a trabajar con el pase sanitario, que algunas provincias ya habían avanzado en la aplicación por la situación epidemiológica que estaban teniendo «, señaló.

Bibolini aseveró que «el control del pase en la provincia no lo va a realizar una sola persona, sino que cada propietario del local tiene que exigir que las personas que asistan a esos lugares estén vacunados para poder usufructuar los servicios de ese lugar, también la Municipalidad va a colaborar a través de Bromatología, así como también la Policía y Salud».

Al consúltale si están preparando mas CAS en la provincia expuso que «la readecuación del protocolo se dispuso que todos los casos positivos a coronavirus asintomático o leves van a su domicilio, no van a los Centros, salvo situaciones especiales, como en el caso de las familias numerosas que no tengan lugar en su domicilio, así como también las personas que están vulnerables o viven en la calle y personas mayores, a todas ellas se les ofrece el lugar, son situaciones especiales porque la atención es mucho más inmediata; y a medida que vayan aumentando los casos se van a ir preparando nuevos lugares para su habilitación».

Sobre las restricción de actividad sostuvo que «ante los aumentos de casos, por ahora solo se recomienda que si hay un evento o fiestas muy grande tratar de evitar ir, o los organizadores tratar de suspender o posponer y lo otro es la aplicación del pase sanitario. Para tomar una medida sanitaria, se mide la saturación del sistema de salud, no tanto por el número de casos nuevos y si el sistema de salud se comienza a afectar ahí si hay que tomar medidas distintas».

«Hasta ahora en la mayoría de las casos son sintomatología leves, por lo que no hay un justificativo para tomar una medida en particular», señaló y añadió que es difícil que se vuelva a fase 1 «si uno ve la evolución de cómo se presentaron los brotes de Omicrón en otras provincias no hubo una saturación en la internación».

«Son situaciones destinas a lo que pasaba antes, ahora hay vacunas al alcance de todos y tenemos un porcentaje del más del 81% de la población con segunda dosis, una variante que es la Omicrón que causa menor internación o menor fallecimiento, sumado a todo esto el contexto es distintas», cerró.

