Bibolini aclaró que, por la legislación vigente, no pueden vacunarse los menores de 18 años

El médico infectólogo del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 “Doctor Enrique Servían”, Julián Bibolini aclaró las dudas sobre la vacunación de personas que conforman los grupos de riesgos de la clase 2003 y sostuvo que, aquellas que aún no cumplieron la mayoría de edad, no podrán ser inmunizadas.

“Recordemos que las vacunas en Argentina no están autorizadas para menores de 18 años, o sea que si hay alguien que nació en 2003 pero todavía no cumplió la mayoría de edad aún no se puede vacunar, en virtud de que la legislación por ANMAT y el Ministerio de Salud de Nación no avalan dicha vacunación”, remarcó.

Y sentenció: “Van a tener que esperar a cumplir la edad y vacunarse, no es que si no se vacunan ahora nunca más van a poder hacerlo, estamos dando prioridades, están vacunándose primero los grupos de riesgo, pero a medida que lleguen las vacunas, se hará al resto de la población y cuando cumpla la edad podrán hacerlo”.

En otro orden, el médico asintió que actualmente, en el área del sector público de todo el territorio provincial, hay 144 personas internadas. Señaló que cada paciente está recibiendo el tratamiento adecuado teniendo en cuenta la complejidad de su estado y a la evolución clínica.

Al respecto, afirmó que “estos pacientes son los que tienen peor pronósticos de todas los que adquieren la infección y por lo tanto, más posibilidades de fallecer”.

Además, el especialista dijo que “la cantidad de dosis que estamos recibiendo en Argentina, nos está dando ese tiempo necesario para poder tratar de controlar esta situación epidemiológica compleja”.

Vacunas

Bibolini también se refirió a la inoculación contra el COVID-19 en personas que ya contrajeron el patógeno y expresó que “cuando ya cursaron la infección es como si hubiesen recibido la vacuna y el riesgo de adquirir la infección dentro de los tres meses es inusual y bajo”.

En ese sentido aseveró que “por esta razón puede esperar por la dosis correspondiente, porque si se le da antes, se le está quitando la oportunidad a quienes no tuvieron la infección ni recibieron fueron inoculados”.

“Este es un acto de solidaridad que hay que tener en cuenta”, enfatizó el profesional.

También, reiteró que, según los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se determinó que se vacune a la mayor cantidad de personas posibles con la primera dosis.

Por último, y consultado por la población acerca de si los bebés que tuvieron COVID pueden colocarse las otras vacunas del calendario nacional vigente, Bibolini manifestó que “no hay interrupción” de dichas inmunizaciones, por lo tanto, “se pueden vacunar sin mayor inconveniente luego de haber padecido la infección”.

