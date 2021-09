Bibolini aconsejó a los formoseños que “vayan a votar sin temor de contagio”

Compartir

Linkedin Print

En la conferencia de la jornada de ayer al mediodía, Julián Bibolini, médico epidemiólogo que integra el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” se refirió a la situación epidemiológica actual de la provincia y dijo que “estamos en un contexto muy favorable”.

“Es por ello que el domingo vayan a votar sin ningún temor de contagio, igualmente, siempre la recomendación es el cuidado, por más que las circunstancias actuales son favorables, hay que tener la precaución para evitar cualquier inconveniente”, sostuvo.

En ese sentido, recordó a la población que lleven el barbijo bien puesto, su propia lapicera para firmar y recomendó “no usar la saliva” para sellar el sobre donde va la boleta, pero sí otros elementos como “agua o alcohol”, que humedezcan y activen el pegamento de la solapa; “sino poniendo la solapa adentro directamente”.

Pacientes en UTI

Por otro lado, el especialista habló sobre el estado de salud de los 39 pacientes que cursan su infección en las Unidades de Terapia Intensivas (UTI), destinadas a casos de COVID, en los distintos hospitales que están en toda la provincia.

“De estos 39 hay un grupo de 31 que tienen asistencia respiratoria mecánica que son los casos más graves porque ya tienen afectación del pulmón”, manifestó.

En ese marco, explicó que, la gran mayoría de los cuadros que el coronavirus desencadena el fallecimiento es por una hipoxemia grave, “esto significa que el oxígeno no puede pasar del pulmón a las venas o arterias porque la pared del pulmón está muy inflamada por la infección”, por lo tanto, el oxígeno no llega hacia la sangre, y esa disminución de oxígeno es la hipoxemia.

“Y que obviamente el cuerpo se maneja con el oxígeno, sin él no puede sobrevivir, esa es la principal causa de muerte en estos pacientes, aunque hay otras como infarto, trombosis, pero la más frecuente es esta”, añadió Bibolini.

Y concluyó: “Uno puede subsanarlo con un tratamiento que es la asistencia respiratoria mecánica, pero a pesar de ello a veces igualmente pueden fallecer, así que estos que están con ese tratamiento hoy son los más críticos”.

Compartir

Linkedin Print