Bibolini analizó el leve aumento de casos de coronavirus en las últimas jornadas

El médico infectólogo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián”, el doctor Julián Bibolini, se refirió al leve aumento de casos registrados en la provincia en los últimos días.

Explicó que “se presentó una mayor cantidad de casos que lo habitual” y en referencia a los diagnósticos positivos informados en la jornada del martes 7 en la localidad de Villa Dos Trece expresó: “Efectivamente, se dio en un grupo familiar, contactos estrechos de una persona que dio positivo”.

Resaltó que esta situación se dio debido a que compartían elementos como el tereré, lo que aumentó la posibilidad de contagio. “Estamos esperando la autorización del Malbrán para enviar las muestras porque todo el grupo familiar adquirió la infección y eso nos sorprendió”, planteó Bibolini.

A su vez, remarcó que “existe la posibilidad que esto ocurra, porque en la Argentina hay un pequeño aumento y por lo tanto, también nos va a impactar a nosotros”.

En este contexto, indicó que “hasta el momento, los casos positivos están relacionados con alguien que vino de afuera, como Salta, Córdoba”.

Muestras

En referencia a que si en Formosa hay casos de Delta, indicó: “Todavía no hemos recibido la confirmación del Instituto Malbrán. Hay sospechas, porque en todo el país la gran mayoría de los casos son de esta variante” y remarcó: “Aún debe el resultado de algunas muestras enviadas. Estamos esperando para saber si en esa oportunidad era Delta”, subrayó.

De igual manera, sostuvo: “Hasta el momento los casos positivos son leves o asintomáticos y esto puede estar relacionado con las vacunas”.

Consejo

Por otra parte, se refirió a la labor que viene desarrollando el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y señaló que “está monitoreando la cantidad de personas que se internan por neumonía o por alguna causa y si hubo o no un aumento en las internaciones”.

En esta línea confirmó que “no ha habido acrecentamientos y que las demandas en los centros de salud también se mantienen estables”.

Además, aclaró: “Volvimos a reforzar algunos protocolos que ya estaban establecidos hace mucho tiempo y que nunca se habían cortado”.

Puntualizó que al ingresar a la provincia lo único que se pide es que se presente el carnet de vacunación con el esquema completo, explicando que este consiste en tener la aplicación de las dos primeras dosis, subrayando que no es obligatoria la tercera.

Al mismo tiempo, aclaró que a los que cuentan con una dosis o con ninguna se los invita a hisoparse, lo que se realiza en el mismo lugar de ingreso. “No tiene que hacer cuarentena, ni pagar”, sostuvo Bibolini.

Además, recalcó que se está volviendo a hacer hincapié en recordar esta información por la alerta de las variantes Delta y Ómicrom. Y aclaró: “Con esto no estoy diciendo que en el país hay circulación de Ómicrom, lo que pasa es que se está viendo muchos casos asintomáticos, porque es más silenciosa, entonces es más difícil detectarla. Por ello, hay que redoblar el esfuerzo e insistir en algunas medidas”.

Buenos resultados

En otro orden, esbozó: “Que no haya habido un nuevo rebrote, o que Formosa sólo haya tenido una sola ola –siendo que en algunas partes del mundo están padeciendo la cuarta o la quinta- , considero que se debe a las medidas que se tomaron inicialmente para evitar la primera ola y después al alto porcentaje de vacunación y de acatamiento de la población formoseña”.

En cuanto a la dosis de refuerzo, el médico infectólogo manifestó: “Hay que aplicársela, porque se ha visto que todas las vacunas con el tiempo pierden su eficacia”.

“Actualmente la necesitamos por las variantes nuevas y porque tenemos que crear un sistema inmunológico en toda la población para lograr la inmunidad de rebaño”, insistió.

“Si es que llega a introducirse la Ómicrom, probablemente aumenten los casos, pero no quiere decir que va a haber mayor internación o mayor mortalidad”, aseveró.

Para finalizar, expresó: “Si me piden una sugerencia o recomendación, diría que todas aquellas personas que salen de la provincia y luego reingresan, para tranquilidad, deben hisoparse a los días, porque se fueron a un lugar en donde hay mayor circulación y acá hay muy poca”.

También, aconsejó no concurrir a eventos masivos los primeros días del reingreso y en lo posible hacerlo después de tener el resultado negativo.

