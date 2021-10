Bibolini celebró que la Capital no haya registrado casos de COVID-19

Compartir

Linkedin Print

El médico infectólogo Julián Bibolini celebró que la capital formoseña no haya registrado casos de COVID-19 el domingo y fundamentó este logro en el gran trabajo que llevó adelante la comunidad en el cumplimiento de las medidas sanitarias severas que debió tomar el gobierno provincial para afrontar la pandemia.

El médico e integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 consideró que «como siempre dice el gobernador, la gestión se mide por los resultados y estos demuestran que cada vez estamos mejor, igualmente esto no quiere decir que no habrá más casos, al contrario, pueden aparecer muy esporádicos».

«En esta oportunidad nos dio cero casos, así que estamos felices» y señaló que se repetirá en Formosa lo ocurrido con Clorinda, que en un momento tuvo una situación muy «álgida» y en la actualidad tiene casos muy ocasionales.

Dijo que la actual situación epidemiológica de la provincia permitió la adhesión a las medidas implementadas por Nación en cuanto a flexibilizaciones y refuerza todo aquello que se está haciendo bien.

No obstante aclaró que «no quiere decir que dejemos de usar el barbijo, al contrario desde el Consejo pedimos que continuemos usándolo, porque este registro cero ojalá se mantenga así, y seguramente es gracias al barbijo» y a la exitosa campaña de vacunación llevada adelante.

En ese contexto informó Julián Bibolini que en la actualidad Formosa tiene vacunada al 91% de la población objetivo o al 70% de la población de Formosa con una dosis, y en segunda dosis la población objetivo (de 12 años o más) está llegando al 61%, mientras que en población total el porcentaje llega al 48%.

El infectólogo comentó que en la actualidad cinco personas están internadas en el Hospital Evita, con asistencia respiratoria mecánica con diagnóstico COVID, tras confirmó que ya no hay pacientes que revistan esta gravedad en el HAC, como tampoco en el hospital Cruz Felipe Arnedo de Clorinda. En el Hospital Central permanece internado un paciente.

Vacunación menores

El Gobierno anunció este viernes que los niños de entre 3 y 11 años serán inmunizados contra el coronavirus con la vacuna china Sinopharm, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), lo que permitirá completar la inoculación de esa franja etaria de la población antes de fin de año.

Al respecto, Bibolini señaló que «Nación tiene un stock destinado a eso, se empezará a repartir y por supuesto a colocar apenas llegue».

Explicó que la implementación de nuevas flexibilizaciones para la comunidad no significa que haya que descuidar las medidas ya conocidas para la prevención del contagio: uso del barbijo, distanciamiento entre personas y el lavado frecuente de manos.

Fueron medidas necesarias

Finalmente el médico analizó en forma global el manejo de la pandemia en Formosa al recordar que la provincia vivió un solo momento muy crítico que sorteó sin que «nadie se quedó sin terapia intensiva ni sin oxígeno».

En ese sentido recordó «cuanta gente vimos en los noticieros que hacían cola para ingresar a los hospitales, para obtener un tubo de oxígeno. Eso no pasó en Formosa y se debió al trabajo hecho».

Dijo que la exigencia de las medidas por parte del gobierno provincial derivó en muchas críticas- que perduran hasta el día de hoy- pero recordó que «si nos tocaba (la primera ola) ni bien empezaba, no hubiera estado habilitado el Hospital Evita, ni conseguido y repartido todos los respiradores».

Señaló que esa situación hubiera sido muy difícil, calculando que se habría perdido la vida de por lo menos tres mil personas. «Todas las vidas que se salvaron, fue gracias a las medidas que tomamos el año pasado», finalizó diciendo.

Compartir

Linkedin Print