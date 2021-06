Bibolini confirmó el primer caso de Hongo Negro en la provincia

Compartir

En el parte informativo brindado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Doctor Enrique Servían”, el médico infectólogo Julián Bibolini confirmó que se detectó el primer caso de Hongo Negro en Formosa y aseveró que la paciente está internada y en tratamiento.

Asimismo, indicó que se trata de una mujer de 47 años de edad, con diagnóstico de mucornicosis rhizopus, conocido como Hongo Negro; e informó que se encuentra internada y recibiendo un tratamiento de antimicóticos e intervención quirúrgica.

Al respecto, aseguró que “se está haciendo todo lo que está al alcance médico”, sin embargo, advirtió que “éste tiene una tasa de mortalidad muy alta, del 80%”.

Además, agregó que “el hongo es oportunista, aprovecha las bajas defensas del sistema inmunológico y de esa manera desarrolla la infección”.

En esa misma línea, el profesional detalló que son más propensos los pacientes oncológicos, con VIH, con diabetes no controlada y aquellos que toman alta dosis de corticoides.

En relación a estos últimos, señaló que su uso en este contexto de pandemia hubo automedicación y abuso de las dosis; y manifestó que “esto generó disminución de las defensas de las personas”.

A su vez, Bibolini aclaró que “esta no es la primera vez que se da en Formosa, ni en el mundo, hay antecedentes previos al coronavirus, solo que ahora se hizo más visible y frecuente”.

También explicó que este hongo “existe en el medio ambiente, está en todas partes, en el polvillo, la materia orgánica que se está descomponiendo, las hojas, las verduras, panificados, entre otros”.

Y manifestó: “Esto se puede inhalar y causar la infección, no hay trasmisión entre personas, ni está relacionado al coronavirus en sí”.

UTI

En otro orden, el especialista puntualizó que son 138 las personas que se encuentran internadas en el área de UTI (Unidad de Terapia Intensiva).

“Los cuadros más críticos ya están con asistencia respiratoria mecánica y algunos tienen afectación de otros órganos”, precisó; y reiteró que “éstos tienen un alto porcentaje de fallecer, tanto a nivel mundial como nacional han indicado entre el 50% y el 80%”.

En ese sentido, detalló que se está haciendo todo el esfuerzo para evitar que los casos diagnosticados lleguen a terapia intensiva; y solicitó a la comunidad continuar rigurosamente con las medidas preventivas para frenar el contagio.

Por último, Bibolini resaltó que “si bien van disminuyendo los casos, aún sigue siendo muy alto, todavía se supera los 1 mil por cada 100 mil habitantes”.

