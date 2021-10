Bibolini confirmó que los niños de 12 años serán inmunizados con las vacunas Pfizer o Moderna

Compartir

El último anuncio de vacunación a niños y niñas menores de edad no incluyó a la franja etaria de los 12 años, lo que trajo preocupación en la sociedad. Al respecto, el doctor Julián Bibolini, médico infectólogo e integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, llevó tranquilidad confirmando que “serán vacunados contra el COVID-19 con las vacunas Pfizer o Moderna”.

“Se ha priorizado la vacuna Sinopharm para la franja etaria entre 3 y 11 años porque ellos no pueden recibir otra. Por eso no queremos ocuparla para los de 12 años porque estaríamos sacándole la oportunidad a los otros niños”, explicó.

En este sentido, agregó que se está esperando un nuevo stock de estas vacunas (Pfizer y Moderna) para lanzar los operativos de inmunización correspondientes a dicha franja etaria.

Por otra parte, puso en resalto la importancia social que tiene la inoculación en la población de menor edad.

“Estamos muy contentos porque empieza esta fase de vacunación de niños entre 3 a 11 años”, celebró e indicó que por ahora las campañas están avocadas a los niños y niñas entre 5 a 11 años por la disponibilidad de vacunas.

Además, aclaró que se eligió esta franja etaria porque es la que está asistiendo a clases. “Necesitamos vacunar a este grupo porque es el que está concurriendo a la escuela y debemos tratar de llegar a la máxima cantidad posible para brindarle cierta protección”, enfatizó.

En relación a los requisitos para que los menores sean vacunados, informó que es obligatorio que sean acompañados por una persona mayor y el DNI del beneficiario.

Estatus sanitario

En otro orden, Bibolini puso en resalto la efectividad de la vacuna expresando que “es el pilar fundamental que está siendo aplicado en el mundo y está demostrando buenos resultados,”, agregando que el cuidado personal, como el uso correcto del barbijo y el distanciamiento social, también ayudó.

“Son medidas importantes, pero que por sí solas no iban terminar de resolver el problema”, robusteció ante esta Agencia y aseveró: “Por decirlo y según los datos epidemiológicos mundiales, la inmunización es el fin del problema, ya que hasta ahora nos está demostrando que con la vacuna, más el cuidado personal, probablemente se llegue el fin de la pandemia. Probablemente”, insistió.

A modo de ejemplo, manifestó: «Supongamos que en el resto de nuestras vidas se continúen presentando uno, dos, nueve o diez casos por día, es un número muy pequeño que, desde el punto de vista del sistema de salud, puede ser manejado. Entonces, si esto es así, es un éxito. Seguiremos teniendo precaución y haremos campañas de prevención, como se hace con la gripe o neumonía común, es decir, será otra patología más que se agrega”.

El contagio y la oposición

En otro orden, remarcó que “si hubiésemos aplicado la política que nos propuso la oposición, la liberación como hablan ellos, desde el principio hubiésemos tenido mil fallecidos, realmente hubiese sido una catástrofe”, repudió contundente.

Y se preguntó: ¿Qué hubiese pasado si realmente nos daban el tiempo necesario para tener la cantidad de vacunas por lo menos para los adultos mayores?” y denunció que al tomar la oposición la actitud contraria a las medidas sanitarias vigentes “todavía no se había llegado ni siquiera a un porcentaje significativo de vacunación a personas de 60 años en adelante”.

Tercera dosis

Para finalizar, el doctor Bibolini expresó que “se está evaluando la firme posibilidad de aplicar una tercera dosis a una determinada franja etaria con factores de riesgo”.

“No estamos diciendo para hacerlo mañana o pasado, primero se tiene que terminar con la segunda dosis a la población y una vez que esto esté consolidado se va a pensar en esa tercera dosis”, explicó.

Y concluyó puntualizando que por la experiencia en otros países del mundo se arrancará de manera similar como se hizo con la primera inoculación, buscando a las personas con factores de riesgo o a aquellas cuyo sistema inmunológico no tuvo buena respuesta a las dos dosis.

