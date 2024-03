Bibolini destacó «el trabajo de todo el año y la experiencia» de Formosa en la lucha contra el dengue

El médico infectólogo Julián Bibolini destacó que en Formosa, por las políticas de salud que se implementan desde el Gobierno provincial, la situación de la epidemia del dengue es muy distinta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), “donde las guardias de los hospitales públicos revientan y están sobresaturadas”.

Por ello fue que valoró el “trabajo de todo el año y la experiencia en la lucha contra el mosquito vector de la enfermedad” de la provincia.

Afirmó también que “en estos momentos más críticos es cuando más tiene que estar el Estado presente”, sin embargo, advirtió que desde la Nación las políticas en salud están ausentes, ya que “el presidente Javier Milei se pelea y se maneja todo el tiempo por redes sociales, sin tomar dimensión de lo que pasa”, reprobó.

Al valorar el sistema de salud provincial, dijo también el profesional que “gracias a que tenemos un plan estratégico se puede dar respuestas” a la población, a la vez que reflexionó “en que en estos escenarios más críticos y complicados es donde tiene que estar la solidaridad de todos y todas”.

De la misma manera, remarcó que “mucho más aún en estos momentos más críticos el Estado tiene que estar presente”, sobre todo para que proteger a “la gente más vulnerable”.

En consecuencia, advirtió que “el Estado no puede estar como se está postulando ahora de forma mínima” desde el Gobierno Nacional.

Además rechazó que “no salga a hablar nadie del área de salud” de lo que pasa con el dengue, al igual que “la estrategia” del vocero presidencial Manuel Adorni, quien cuando brinda las conferencias de prensa a diario, “se excusa diciendo que no puede profundizar sobre un tema que no conoce, pero lo que se deja ver con ello es la desaparición del Estado”, reclamó.

Y sumó también que se trate de sembrar dudas sobre la vacuna contra del dengue u otras, porque “hay mucha gente que se deja de vacunar, por ejemplo, va a empezar a bajar el nivel de inmunización y con eso justificarán comprar menos dosis”.

“Y no solo pasa con esa enfermedad, sino también en un montón de patologías, donde están desfinanciando programas y campañas de prevención”, concluyó.