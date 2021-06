Bibolini insistió en los beneficios de inmunizarse contra el coronavirus e instó a que “quienes estén habilitados para vacunarse, lo hagan”

Compartir

Linkedin Print

Existe cierta preocupación de los expertos hacia aquellas personas que no están vacunadas a medida que se propagan otras variantes de COVID-19 en el mundo, por lo que insisten en la importancia de aplicarse las dosis que crearán anticuerpos contra la enfermedad.

En este sentido, el médico Infectólogo, Julián Bibolini, instó a quienes aún tienen dudas respecto a la vacunación a que se acerquen a aplicarse la dosis correspondiente ya que, de esta manera, en la mayoría de los casos, pueden evitar contraer la enfermedad de manera grave.

Al respecto, el especialista reflexionó que “hace aproximadamente 45 días fue la última vez que tenemos la cantidad de personas que están usando terapia intensiva, está disminuyendo, hoy tenemos 118 y para tener esa cantidad nos tenemos que remontar un mes y medio atrás, y el impacto de los más de mil casos por día que tuvimos”.

Con 118 personas en UTI (Unidad de Terapia Intensiva), el especialista indicó que “se ve una disminución en la utilización de las camas, pero igualmente veremos cómo se desarrolla la evolución en estos días sucesivos”.

A la vez, advirtió que “no se ha resuelto todo, los contagios diarios en Formosa capital superan los 200 y en la provincia, más de 400, lo que generará que algunas personas evolucionen desfavorablemente y terminen necesitando el servicio de terapia intensiva, luego tienen una alta posibilidad de fallecer”.

Finalmente, argumentó que, al no existir un tratamiento específico contra la enfermedad, lo mejor que puede hacer la población es evitar el contagio e ir a inmunizarse contra el coronavirus: “no hay un tratamiento que cure la enfermedad, son tratamientos que retardan o evitan la mala evolución, lo único que nos queda es la prevención, evitar adquirir la infección con los cuidados sanitarios y, por supuesto, la vacuna”.

“Vacunarse tiene su impacto positivo en la disminución de casos y fallecidos, insistimos a aquellas personas que aún no se vacunaron y les corresponde, que lo hagan, vacúnense porque es para un bien propio y común”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print