Bibolini instó a vacunarse porque «el Covid no desapareció»

Julián Bibolini, médico infectólogo que integra el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, en comunicación con el Grupo de Medios TVO se refirió a la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus; dijo que «por ahora» es para un grupo de terminado de persona e instó a vacunarse a todos aquellos que aún no tengan la tercera dosis porque «el Covid no desapareció todavía».

«Por ahora es para un grupo determinado de personas como ser personal de salud, personas de 50 años o más sin importar que vacunas tengan, también para aquellos de 12 años o más, pero inmunodeprimidas cuyas defensas estén bajas o las personas que tengan que viajar a otro país donde no le acepten alguna otra vacuna», comenzó explicando el médico.

Dijo además que la cuarta dosis se está aplicando en todos los vacunatorios distribuidos en toda la provincia donde ya de por sí se aplicaba la vacuna contra el Covid.

Al referirse a la importancia de completar el esquema de vacunación, Bibolini expuso que «hay una gran proporción de la población (más del 95% ya tiene la segunda dosis), pero solo el 75% tiene la tercera dosis» entonces «hay que estimular a quienes aún no tengan la tercera dosis que ya arranca la cuarta, que no se quede demorado en el tiempo».

«La vacunación es importante porque el covid no desapareció, si la población está vacunada con los refuerzos no importará si resurgen los casos», comentó.

«Además la gente tiene que saber que la vacuna no dura para toda la vida y necesita refuerzos para mantener un nivel de anticuerpos óptimos para enfrentar cualquier infección»; finalizó diciendo.

