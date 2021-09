Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El médico epidemiólogo Julián Bibolini hizo un análisis sobre la satisfactoria situación epidemiológica de la provincia y la efectividad de la vacunación contra el coronavirus.

Para profundizar sobre ambas temáticas, declaró que el contexto sanitario de Formosa “es sumamente favorable”.

“Los casos que se están dando diariamente en toda la provincia son menos de 40”, indicó el doctor y comentó que los fines de semana se registran menos, porque es “habitual” que el paciente en estos dos días no consulte y que recién lo haga el lunes, aclarando que esta situación ocurre “en todas las patologías”, no sólo con el coronavirus.

En este marco de estabilidad de casos, destacó que este resultado “no depende de una sola acción”, sino que “es producto de varias medidas que se tomaron”.

Señaló que en este punto que hay que remontarse a la época del pico de casos, es decir “cuando los contagios estaban en su peor momento”.

Y entre las medidas efectivas nombró: “El quedáte en casa, la restricción de la movilidad al máximo, las campañas de prevención, la colaboración de la población al cuidarse, el asilamiento a tiempo de las personas positivas a la infección, la internación hospitalaria y lo fundamental: la vacunación”.

“A esta altura de la pandemia, la inmunización es la principal herramienta con la que se cuenta para poder continuar con una vida similar a lo que teníamos antes, y no sólo en Formosa, sino en la Argentina y en el mundo”, remarcó.

Aseveró ello porque “seguramente algunas cosas van a quedar por mucho tiempo, como el uso de barbijo, la limitación de personas en algunos lugares y la actividad laboral como el home office”.

De igual manera, ante este panorama, se mostró muy optimista manifestando: “Vamos a tratar y seguramente volveremos a una vida muy similar a la de antes, salvo en estas particularidades. El objetivo es ese y la vacuna es la herramienta que tenemos para lograrlo”.

Delta

Por otra parte, expresó que a todos los científicos o personal de la salud que se encuentran trabajando en esta lucha diaria “les llama la atención cómo en Latinoamérica todavía no hubo un brote significativo de casos por la variante Delta”.

“Hace más de un mes ingresó al país y ya está circulando en Córdoba y Buenos Aires”, expresó, explicando que “una de las posibilidades por la cual no ha generado un aumento importante de contagios es porque estábamos saliendo de un pico de casos”, por lo que “en ese momento había circulación de muchos positivos de otras variantes”.

Sin embargo, apuntó que en otros lugares del mundo las nuevas olas de contagios causadas por la Delta se presentaron en situaciones donde no había un pico reciente, con lo cual “quizás eso fue lo que nos ayudó a que acá no aparezcan más casos”.

Sumó además las exitosas campañas de vacunación, por cuanto otros países como Israel y Gran Bretaña, al ingresar la Delta, no contaban con mucha población inoculada. “En cambio, en ese momento teníamos un buen porcentaje de inmunización”, subrayó Bibolini.

“Quizás estás cosas son las que generan una demora en la circulación del virus y que son muy favorecedoras para nosotros, porque nos permiten seguir vacunando más tranquilos”, agregó.

En esa línea, descartó de plano que se oculte información desde el sector oficial, ya que “es imposible hacerlo porque todos vimos lo que ocurrió en el peor momento de la pandemia en Formosa”.

“Es imposible ocultar las internaciones, los fallecidos y los casos positivos, porque todos conocían a alguien que adquirió la enfermedad”, recalcó.

“Hoy en día podemos estar seguros de que tenemos muy pocos casos”, robusteció e insistió que esto es gracias al esfuerzo de la población, al trabajo de los equipos de salud y a los que integran el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián” presidido y coordinado por el gobernador Gildo Insfrán.

Combinación

Asimismo, el doctor Bibolini se refirió a la combinación de las vacunas con el fin de completar el esquema de inmunización.

“Al principio, (en la gente) estaban presentes la incertidumbre y el temor a lo desconocido, además de que la mala información que generó angustias en muchas personas”, dijo, entendiendo que fue “totalmente comprensible que hayan actuado de esa manera, más aun estando influenciadas por las noticias falsas. Uno siempre va a tratar de evitar el riesgo”.

De todos modos, remarcó que “hoy ha disminuido significativamente ese temor, debido al trabajo de convencer y de explicar los beneficios de la vacunación”, realzando que “en la gran mayoría tiene muy buena aceptación” la inmunización.

Para finalizar, celebró que a nivel país exista ya un gran porcentaje de la población inoculada con la primera dosis, aunque exhortó a no relajarse en el cumplimiento de los cuidados y las medidas sanitarias, porque “todavía falta terminar de vacunar a muchas personas”.

“Completemos el esquema y después veremos qué hacemos”, completó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp