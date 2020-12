Bibolini: “Las primeras dosis de la vacuna Sputnik V recibirá el personal esencial”

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el médico infectólogo, Julián Bibolini, brindó detalles de las primeras 1800 dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron ayer a Formosa y hoy comenzaran a vacunarse al personal esencial.

“Las primera tanda que llegó es de la primera dosis que comenzaran a vacunar primero al personal del Distrital Evita que es dónde se atienden a los pacientes positivos de coronavirus, también a los del laboratorio de Biología Molecular, que es donde se procesa la muestra, la gente de la UPAC que hisopan a las personas, los del SIPEC que son los que transportan a los pacientes yen Clorinda por su situación epidemiológica, por lo que se va a comenzar por el personal de salud y con la fuerza de seguridad, porque es un lugar donde hay circulación viral. Esto sería inicialmente los que van a recibir esta tanda de vacunas”, explicó el Infectólogo.

Y añadió que “en la segunda etapa se van a ir colocando a otras personas en los hospitales, las guardias, terapia intensiva, personal que atienden en los centros de aislamiento preventivo y así sucesivamente a medida que vayan llegando se van a ir incorporando a los mayores de 60 años, persona con factor de riesgo, hasta que se pueda vacunar a toda la población”.

“Son dos dosis de vacunas que son similares pero distintas, por lo tanto no se puede aplicar la misma que se aplicó en la primera”, contó.

Asimismo, Bibolini señaló que todas las vacunas que salieron hasta el momento son dos dosis, “hay una sola que es de una sola dosis pero todavía no está en el mercado, se encuentra en fase de estudio”.

Al consultarle para cuando estaría estipulado vacunar a toda la población aseveró que “las últimas partidas que van a llegar a la Argentina están estipulado aproximadamente dentro de los primeros 6 meses; hasta julio van a ir llegando otras vacunas que ya fueron arregladas”.

Por otra parte, sobre la desconfianza en la población hacia las vacunas para la Covid-19 aseguró que “esta evaluada para hacer aplicada, porque la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación que fueron los que estudiaron y la avalaron”.

Por último al preguntarle si después de las vacunas la sociedad va a volver a la normalidad dijo que “todavía no está estipulado, antes hay que ver qué porcentaje de gente se vacuna”.

Cuatro pacientes con

COVID en terapia intensiva

El médico infectólogo, Julián Bibolini, brindó el parte de salud diario de los pacientes que permanecen internados con COVID en el Hospital Interdistrital Evita.

De los 31 diagnosticados, cuatro se encuentran en terapia intensiva, dos con síntomas moderados y dos, graves.

Los moderados están con la necesidad de aporte de oxígeno con mascarilla o sea que “todavía se mantienen estables” y sin mayores cambios con respecto a días previos.

“No tuvieron empeoramiento, eso es alentador, pero necesitan oxígeno, uno de ellos un poco más elevado que la otra persona, pero están estables y siempre con pronóstico reservado porque hay que ver cómo evolucionan en el transcurso de los días”, explicó el especialista.

Los otros dos pacientes catalogados como graves están en una “situación compleja”, por lo tanto, requieren asistencia respiratoria mecánica porque el oxígeno “no les llega lo suficiente” y se debió introducir con mayor exactitud la cantidad de oxígeno necesaria.

“Habrá que ver como evolucionan, tienen pronostico reservado porque no sabemos cómo se va a resolver el cuadro”, indicó Bibolini.

Respecto a las personas que están internadas en sala general, sólo dos manifiestan síntomas leves, pero “fáciles de controlar” con medicamentos. Algunos tienen factores de riesgo, pero también están en tratamiento.

En cuanto a los dos niños menores de 14 que continúan internados, están estables y siendo evaluados por los pediatras.

“Veremos si en un par de días tenemos la dicha de un alta, se verá a medida que los estudios den negativos”, anticipó el médico.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp