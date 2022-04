Compartir

Linkedin Print

El médico infectólogo Julián Bibolini analizó el avance de la campaña de vacunación anticovid en la provincia al precisar que en primera dosis el porcentaje casi alcanza al ciento por ciento de la población objetivo, en segunda dosis superó el 97% algo y la cifra se ubica en 76% en terceras dosis.

Consideró como “muy importante” la cobertura con dosis y también en tercera, aunque aclaró que todavía resta tiempo para que la población se coloque este componente, teniendo en cuenta el lapso que debe transcurrir entre una y otra inoculación.

“La cuarta dosis destinada todavía a una población más limitada, arrancó recién, pero estamos muy bien, vacunándose mil personas por día, tanto en tercera como en cuarta dosis” reveló.

Bibolini recordó que hay que vacunarse con la tercera y después cuarta dosis porque “mantiene los anticuerpos a niveles aceptables para que cuando venga cualquier otra variante podamos enfrentarla, y seguir haciendo la vida que tenemos ahora”.

Cuidados en la

Fiesta de la Corvina

El profesional aprovechó la oportunidad para brindar una serie de recomendaciones a tener en cuenta ante la proximidad de la Fiesta de la Corvina que concentra a miles de personas en la localidad de Herradura.

Consideró como una ventaja que el evento se realiza al aire libre y que en la actualidad hay pocos casos de coronavirus circulando, aunque señaló que “si van a estar muy juntos, la recomendación sigue siendo usar el barbijo, no solo por el Covid, sino también la gripe, está circulando la Influenza, hay mucha gente que todavía no se vacunó a pesar de estar encuadrados dentro de los criterios”.

Dijo que otra medida es continuar con el lavado frecuente de manos, utilizando en este caso alcohol en gel, no compartir bebidas del mismo vaso o recipiente, tampoco utensilios.

Puso énfasis al señalar que la actual situación epidemiológica de la provincia es el resultado “de un trabajo enorme de mucha gente, que trabajó en equipo, encabezados por el gobernador Gildo Insfrán, ministros, la gente que trabaja en los ministerios, personal de salud y seguridad, todos integraron este equipo, pensando en evitar una catástrofe, que creemos que la superamos”.

Al hablar de esa posible catástrofe se refería a una “sobresaturación del sistema de salud sin poder atender a nadie, con una alta tasa de mortalidad y eso no ocurrió” esperando la aparición de la vacuna, que permitió ingresar a otra fase, que continúa vigente con la aplicación de la cuarta dosis.

Señaló el integrante del Consejo Integral de la Emergencia “Dr Enrique Servián” que Formosa “no tuvo más que fallecidos de los esperables, incluido el COVID, hemos demostrado que no falleció más gente de la que se esperaba” enfatizó.

Compartir

Linkedin Print