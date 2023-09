Ayer visitó el piso de Expres en Radio el concejal capitalino de la Unión Cívica Radical Enzo Casadei quien además de hablar del panorama electoral que se avizora también se refirió al anuncio de la llegada de Uber a Formosa y se mostró a favor de avanzar con la moderación de las ciudades y los servicios. «Bienvenido Uber, no podemos negarnos al avance en beneficio de los usuarios», dijo.

Elecciones

Primero, el edil se refirió a cómo ve el escenario político y los próximos comicios. “Yo creo que se viene una elección totalmente diferente porque en las PASO hubo un descontento muy grande de la sociedad que se manifestó en las urnas donde la gente encontró la boleta de Javier Milei para canalizar su bronca”, indicó.

Seguidamente, expuso que “creo que, abriéndonos con más tiempo a esta campaña, exponiendo a nivel nacional las diferentes propuestas, muchos de aquellos que apostaron a un voto bronca, hoy están evaluando mucho más que eso, otras opciones, el futuro, la economía, etc, porque se han escuchado muchas Coss y las propias fuerzas han ido cambiando sus propuestas desde las PASO para acá”.

“Estoy seguro que el argentino, el formoseño quiere cambiar, y nosotros junto a Patricia Bullrich predicamos que ella es el único cambio posible, responsable y que tiene las espaldas necesarias para gobernar”, sentenció.

Modernidad

Por otro lado, un tema del cual habló Casadei durante la entrevista fue el reciente anuncio del desembarco de Uber en Formosa donde habló de las regulaciones necesarias para que funcione la App y se mostró a favor de la “modernidad”. “Cualquier ciudad que quiera dar pasos hacia la modernidad no puede negarse a la tecnología, en este caso en materia de movilidad urbana, si es a través de esta o sea del nombre que sea y que esté regulada a través del municipio”, aseveró.

A continuación, dijo que “es bienvenida la tecnología y la mejora del servicio de transporte de personas en la ciudad porque la verdad es que hoy lo que vive el usuario de remises no es la ideal, está lejos de ser esto y la situación que hoy a traviesan los trabajadores del sector tampoco es la ideal por los avatares de la economía; además porque este sector después de la pandemia no se pudo levantar pese a la facilidad que se le han dado en el Concejo Deliberante”.

“Está muy claro que hay una manera de regular este servicio que hace que prácticamente hoy sea obsoleto”, cuestionó Casadei y agregó que “hay que decir que las agencias de remises no cumplen con las ordenanzas vigentes, de ahí debemos partir. Muchas ni siquiera tributan a nivel provincial, los choferes no cumplen las ordenanzas tampoco, pero esta no es una cuestión de precios, no se cumple porque no hay nadie que exija que se cumplan”.

Regulaciones de Uber

En cuanto a la regulación de la Aplicación comentó que “la provincia de Mendoza sancionó en el año 2018 la ley de movilidad urbana, pero solo a nivel provincial, lo hizo a través de su Legislatura y ha establecido la diferenciación entre los diferentes sectores, porque debemos decir que no es lo mismo un servicio de remis, de taxi o Uber, de hecho este no es una empresa de transporte, es una aplicación que vincula un chofer privado con un usuario y por esa vinculación que ofrece diferentes beneficios a través de la tecnología se benefician el usuario y el chofer”.

“Nosotros en el Concejo Deliberante ya tenemos iniciativas presentadas. Yo particularmente me identifico con el concejal Marcelo Ocampo y en esto nosotros estamos trabajando en esa plataforma y en todas las otras que quieran venir a invertir en Formosa, pero darle un marco regulatorio para que convivan todas las aplicaciones remises y taxis. Uber tiene que ser regulado para que pueda convivir con el sistema de remises y que puedan competir en un marco de cierta equidad entre los diferentes servicios. Con la tecnología se terminará esto de cobrar cualquier tarifa”, finalizó el radical.