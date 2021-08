¡Bienvenido Unión! El “Tate” regresa a la Liga de Basquetbol después de 34 años

Compartir

Linkedin Print

El conjunto de Santa Fe vuelve a la máxima categoría tras ganarle el cuarto punto de la serie a Villa Mitre y consagrarse campeón de la Liga Argentina. Un proyecto genuino que dio resultados en una temporada en la que dominó la segunda división.

Unión vuelve a la Liga Nacional y todo el pueblo Tatengue se viste de gala en el clamor de un festejo que quedará en el recuerdo. Pasaron 34 años de su última participación en la elite de nuestro básquet, teniendo como último registro la temporada 1987. No había vuelto a tener posibilidades de volver hasta hoy, por lo que este viernes 6 de agosto que quedará grabado a fuego dentro de su historia grande.

Es parte de un proyecto con bases bien cimientadas. Un equipo con ADN santafesino, con la sangre del club, porque apostó a los jóvenes talentos surgidos de su cantera como base piramidal de su gestión deportiva. Pibes como Andrés Jaime, Matías Borsatti, Jordi Godoy o Pablo Bandeo fueron creciendo a través de los años, sumaron experiencia en cada prueba que les tocó enfrentar y demostraron estar a la altura.

No fueron los únicos, ya que para que este Unión se convierta en el campeón de la Liga Argentina 2021 necesitó reforzarse con otros pilares que le dieron una mayor jerarquía, algunos con más trayectoria y recorrido en la categoría, otros jóvenes, pero igual de determinantes para jugar las instancias decisivas que se ameritaban.

Tal es caso que para este año logró la vuelta de un ídolo de la institución como Miguel Isola, pero también se rodeó de jugadores como Maxi Martín, un líder; Erbel De Pietro, goleador nato; Gastón Bertona, joven base picante y decisivo; y Cedric Blossom, un extranjero rendidor y un obrero que volvió a sumar su segundo ascenso consecutivo en la segunda división (el anterior fue en la 2019/20 con Platense).

Pero el jugador que permitió potenciar el sueño albirrojo por volver a ser de Primera fue Leo Lema. A pesar de que todavía es un jugador joven de 23 años, el pampeano llegó como uno de los refuerzos llamados a alimentar las ilusiones de Unión. Y no defraudó: promedió 14,5 puntos y 7,7 rebotes para convertirse en el MVP de esta historia, jugando una serie final brillante, clave en la victoria del cuarto punto contra Villa Mitre y siendo el factor más desequilibrante.

Las diferentes patas del proyecto fueron lideradas por el entrenador Juanfra Ponce, un conocedor a la perfección de los pasillos de Unión, formador de varios de los jóvenes que hoy celebran con el capitán del barco. Desde la banca, la mano del técnico de 34 años se notó y fue otra de las grandes claves para este logro.

Unión fue dominador absoluto de esta temporada y lo demostró en cada burbuja que disputó dentro del formato 2021. Se llevó la Conferencia Norte con el 1 de la regular cona marca de 20 victorias sobre 28 posibles (71.4% de efectividad), mientras que en playoffs fue sumando víctimas: 2-1 ante Estudiantes de Tucumán en cuartos, 2-0 contra el ambicioso Ameghino de Villa María en semifinales, victoria por 2-1 frente a Villa San Martín de Resistencia para consagrarse como el mejor equipo de su conferencia, y una memorable definición ante Villa Mitre, para alquilar balcones y sentenciada por 3-1.

El pueblo albirrojo está de fiesta y lo merece. Se ganó su derecho a jugar la próxima 2021/22 de la Liga y en breve comenzará a vivir ese sueño hecho realidad. El proyecto deportivo, una apuesta a largo plazo, que terminó dando sus frutos y que promete seguir escribiendo nuevos capítulos.

Compartir

Linkedin Print