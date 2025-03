Bigatti: «El personal de la FAEN se puso la camiseta de la facultad»

La Licenciada Julieta Bigatti, interventora del Decanato de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), brindó una entrevista donde detalló las actividades que está llevando a cabo desde su gestión, enfocándose en la reorganización institucional y los avances logrados hasta el momento. Su mandato tiene como objetivo poner en orden la facultad para que las nuevas autoridades, que asumirán el 1° de septiembre, puedan continuar con los proyectos ya iniciados.

En la charla, Bigatti explicó cómo desde su gestión se han abordado diversas áreas clave de la facultad, comenzando con la parte administrativa y organizativa. “Estamos dejando en orden lo que respecta al plantel docente como al no docente, para cuando asuman las nuevas autoridades el 1° de septiembre. Queremos dejar todo preparado para que el proceso de transición se dé de la mejor manera posible”, comentó.

Uno de los aspectos más destacados de la intervención de la Lic. Bigatti ha sido la colaboración activa entre las distintas partes que componen la facultad. Según indicó, el trabajo conjunto con las nuevas autoridades designadas, el Consejo Directivo, y las secretarías académicas, administrativas y de extensión ha sido fundamental para abordar los principales desafíos. “Estamos trabajando en conjunto con dichas autoridades y el Consejo Directivo, así como con los secretarios administrativos, académicos y de extensión, y contamos con la colaboración del centro de estudiantes, quienes nos acercaron propuestas que estamos poniendo en marcha”, explicó la Lic. Bigatti.

Un tema central en la gestión ha sido la atención de los trámites pendientes de la gestión anterior, especialmente en lo que respecta a títulos de graduados, homologaciones, pases y readmisiones de alumnos. “La idea es planificar y sacar adelante todo lo que quedó en stand-by debido a irregularidades de la gestión anterior. Quedaron pendientes muchos trámites de títulos de graduados de la facultad, homologaciones, pases, readmisiones de alumnos, y para todo esto necesitamos trabajar con la Secretaría Académica y el personal no docente”, subrayó.

Además, la Lic. Bigatti señaló que, ante la cantidad de tareas pendientes y la necesidad de dar respuesta a la comunidad educativa, se vio en la obligación de reorganizar los horarios de trabajo, extendiendo la jornada laboral desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esta reorganización fue clave para poder avanzar con los trámites y las actividades que requieren urgencia. “Tuvimos que reorganizar los horarios de trabajo, desde las 7 hasta las 22 hs., y tuvimos una respuesta positiva por parte del personal, quienes se pusieron la camiseta de la FAEN”, destacó. Según la interventora, esta dedicación y compromiso del personal docente y no docente ha sido crucial para avanzar con las tareas y garantizar que los procesos administrativos estén al día.

La gestión de la Lic. Julieta Bigatti se encuentra en una etapa de transición, pero el foco está puesto en garantizar la continuidad de los proyectos y una estructura organizada para la llegada de las nuevas autoridades. A medida que se resuelven los problemas históricos y se regularizan situaciones pendientes, se espera que la FAEN pueda consolidarse como una de las facultades más eficientes y ordenadas de la universidad.

Con un enfoque claro en la mejora continua y la resolución de problemas, la Lic. Bigatti dejó en claro que su objetivo principal es que los estudiantes, graduados y personal administrativo se vean beneficiados por una facultad bien organizada, transparente y comprometida con la excelencia académica y administrativa.