Bigatti: «YPF subió los precios y se puso más a tono con la competencia»

YPF ha implementado un nuevo ajuste en los precios de sus combustibles a nivel nacional, promediando un incremento del 2,5%. La medida, efectiva desde la medianoche del domingo, busca alinear los valores de la petrolera estatal con los de sus competidores directos, en una clara señal de su objetivo de mejorar la rentabilidad. Así lo explicó el Contador Ángel Luis Bigatti, gerente de Bigatti Combustibles YPF, en diálogo con el programa radial “Exprés en Radio” del Grupo de Medios TVO.



Bigatti detalló los nuevos precios, destacando la paridad alcanzada:

Gasoil: YPF $1373, Axion a $1453, y Shell a $1460.

Nafta Súper: YPF Súper a $1349, Axion a $1359, y Shell a $1420.

El gerente de Bigatti Combustibles YPF explicó que esta “nueva política de precios dinámicos”, como la ha denominado el titular de YPF, Marín, apunta a realizar ajustes periódicos. “YPF subió los precios y se puso más a tono con la competencia, lo cual indica que hay una mentalidad de buscar más rentabilidad”.

La carga impositiva

y el factor dólar

A pesar de este ajuste, Bigatti enfatizó que la brecha con el precio real que debería tener el combustible en Argentina sigue siendo significativa. Uno de los factores preponderantes, según el contador, son los impuestos, que representan alrededor del 40% del precio final de los combustibles en el país. “Argentina se caracteriza por ser uno de los países con mayor presión fiscal”, sentenció.

Además de los impuestos, el precio del combustible se ve afectado por el valor del petróleo y la cotización del dólar, que ha experimentado una marcada volatilidad en el último tiempo.

Desafíos económicos

y perspectivas

a corto plazo

La entrevista también abordó la problemática del sector financiero, con Bigatti criticando la falta de créditos a tasas razonables y la especulación bancaria que, a su entender, “va ahogando a los sectores productivos”. En este sentido, el contador coincidió con las declaraciones de las autoridades económicas sobre la necesidad de un plan económico integral, no solo financiero, para impulsar el desarrollo.

Respecto al futuro cercano, Bigatti anticipó que YPF continuará buscando la cercanía con los precios de la competencia. Se esperan “movidas mucho más innovadoras” por parte de la empresa, entre ellas la expansión del sistema de autodespacho (actualmente en seis estaciones a nivel nacional) y la posibilidad de precios diferenciados durante la noche.

No obstante, Bigatti aclaró que la implementación del autodespacho en Formosa aún no es viable por cuestiones técnicas y de recursos, así como la necesidad de educar a los consumidores sobre su uso.

La entrevista con el contador Ángel Luis Bigatti concluyó con la expectativa de que YPF no solo mantendrá esta dinámica de ajustes, sino que incluso podría introducir diferencias de precios entre estaciones de la misma marca, en su búsqueda constante de mayor rentabilidad.