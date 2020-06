Bilardo fue trasladado a un centro médico tras ser diagnosticado con Covid-19: continúa en buen estado de salud

Compartir

Linkedin Print

Precaución. Esa es la palabra por la que opta el círculo íntimo de Carlos Salvador Bilardo tras haber sido diagnosticado con coronavirus en las últimas horas: decidieron trasladarlo a un centro médico donde habitualmente han seguido de cerca su estado de salud con la idea de que permanezca en observación y se pueda monitorear su evolución.

El cuadro clínico del Narigón no se modificó en las últimas horas: sigue asintomático y en buen estado, según aclararon distintas fuentes cercanas de la familia a Infobae. Sin embargo, prefirieron que esté bajo el cuidado de sus médicos de cabecera en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), sitio que eligieron para que sea atendido en sus últimas complicaciones de salud.

“Lo pasaron a otra clínica, pero está bien. Es asintomático, con estado de ánimo bueno, comiendo. Por ese lado estamos tranquilos”, le explicó a este medio una persona cercana a la familia. Cabe destacar que actualmente, por los estrictos protocolos que rigen por la pandemia del coronavirus, no puede recibir visitas en el IADT. “El lunes le hacen unos estudios. Está en una habitación aislado por ahora”, detalló otra fuente del círculo íntimo.

El entrenador campeón del mundo en 1986 contrajo Covid-19 en el geriátrico de Almagro donde está desde hace un tiempo, producto del síndrome de Hakim-Adams que le diagnosticaron en 2017 y que deterioró su salud desde entonces, lo que exige de cuidados especiales.

En las últimas semanas se habían detectado varios casos en el lugar, pero los tests iniciales a Bilardo habían dado negativo. El Doctor tiene a dos enfermeros que exclusivamente se encargan de atenderlo en la clínica privada donde pasa sus días. Según se conoció, se habrían hallaron seis casos positivos entre distintas personas en el lugar a raíz de un rebrote del virus que se desarrolló en ese centro de cuidados. A comienzos de junio se habían detectado ocho contagios y había fallecido una mujer a raíz de esta enfermedad.

En junio del 2018, Bilardo había sido operado en el Hospital Sagrada Familia para hacerle “un tratamiento específico consistente en la colocación de una válvula de derivación ventricular”, un proceso enfocado en mejorar su cuadro de salud tras el diagnóstico del síndrome que lo aqueja. “No se murió de casualidad”, confesó por entonces su hermano Jorge.

A mediados del 2019, nuevamente fue hospitalizado, pero esta vez en el IADT: “El paciente Carlos Salvador Bilardo ingresó por un cuadro de deterioro del sensorio en el contexto de su enfermedad de base (síndrome de Hakim-Adams)”, informaron por entonces en un parte médico.

Si bien existe un hermetismo en torno a su salud, su hermano habló en las últimas semanas sobre el presente del Narigón. “No lo podemos ver por este tema de la pandemia, pero hablamos por teléfono. Carlos está en su mundo, mira fútbol y sólo habla de eso. Se baña, come y se viste solo, pero no está en la realidad y no registra fechas”, detalló para entonces Jorge, cuando todavía el ex entrenador no había dado positivo en el test de Covid-19.