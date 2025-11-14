Las apps se convirtieron en una herramienta práctica para organizar el gasto familiar y estirar el presupuesto. Con reintegros y saldo en cuenta que rinde interés, las compras diarias se transforman en pequeñas oportunidades de ahorro.

Una de las billeteras que se destaca en noviembre es Onda del Banco Formosa. Desde el lunes 3 de noviembre ofrece un reintegro del 40% en los pagos realizados con la app en QR de Onda con tope de devolución de $50.000 por cuenta y por mes.

El mecanismo es sencillo y por eso resulta útil para el presupuesto doméstico: el reintegro es un porcentaje directo sobre lo que se gasta. Para alcanzar el tope mensual de $50.000 con una devolución del 40% hay que gastar $125.000 al mes pagando con Onda. En términos prácticos, si una familia dedica $62.500 en noviembre en compras con Onda recibirá $25.000 de devolución; si alcanza los $125.000, habrá recuperado $50.000. Los reintegros se calculan operación por operación y se acumulan hasta el límite mensual por cuenta, por lo que cualquier gasto, por pequeño que sea, genera un retorno proporcional.

Más allá del cálculo, el valor de la promoción está en su previsibilidad: conocer el porcentaje y el tope permite planificar compras —supermercado, farmacia, combustible, indumentaria— y concentrarlas en la app para maximizar el reintegro. Para acceder al beneficio basta con descargar la app “Onda Siempre” (disponible en Google Play y App Store), registrarse y utilizar la opción de pago en comercios adheridos, presentando o escaneando el QR según el flujo del comercio.

Además de la devolución para usuarios, la propuesta apunta a simplificar la experiencia de pago: Onda funciona como una billetera integral para pagar en comercios, transferir y administrar pequeños saldos, lo que facilita el control de gastos mensuales desde el teléfono. Para quienes aún no están habituados a las herramientas digitales, la app presenta un proceso de registro guiado y opciones claras para consultar movimientos y reintegros.

Finalmente, la promoción del Banco Formosa se inserta en una lógica de impulso al consumo local: los comercios adheridos también obtienen beneficios por operar con Onda, lo que favorece la circulación de ventas dentro de la provincia y fortalece la oferta comercial. Pagar con Onda no solo permite recuperar parte del gasto en la cuenta personal, sino que además fomenta un circuito donde los vecinos compran y los comercios reciben incentivos, contribuyendo así a una economía más dinámica y cercana.