Billeteras digitales en jaque por una medida del BCRA que puede desalentar su uso

El Banco Central (BCRA) busca equiparar los encajes que se exigen a todos los instrumentos en un momento en el que necesita absorber pesos para que no le presionen sobre el dólar. En ese tren, dispuso que, desde agosto, los porcentajes para los fondos money market y las cauciones pasarán del 20% al 30%. La medida apunta a prolongar los plazos de la liquidez en pesos y repercute en los rendimientos de las cuentas remuneradas de las billeteras digitales. ¿Por qué?

«Lo que dispuso la Comunicación «A» 8281 se verá reflejado en una menor tasa en los fondos comunes de iversión (FCI) money market», señala el analista Christian Buteler a El Cronista. Se refiere a que se trata de una medida que bajará las tasas que ofrecen estos estos instrumentos a los inversores porque tendrán menos liquidez para invertir con el fin de traccionar pesos hacia otros instrumentos más largos, como los bonos del Tesoro.

Esto impactará directamente en los rendimientos que dan las billeteras digitales por los saldos en cuenta a sus usuarios porque son los instrumentos que respaldan ese beneficio que ofrecen billeteras como Mercado Pago o Ualá.

Así, para el economista y co director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, «es una manera de hacer que los inversores vayan más a largo plazo, como a hacer plazo fijo a los bancos o a los bonos, y no tanto a las billeteras fintech».

Cómo lo van a sentir

los usuarios de billeteras

«Lo que hizo el BCRA fue exigir encajes mínimos más altos para los depósitos a la vista en pesos de los fondos money market y las cauciones. Las billeteras virtuales invierten en esos fondos para remunerar los saldos de las personas. Ahora, una porción mayor de ese dinero va a estar encajada en el Central a tasa cero y eso limitará la rentabilidad que tienen para pagar a los usuarios», explica Elena Alonso, de Emerald Capital.

El economista de Epyca Consultores Eric Paniagua coincide con esta visión al señalar que «todo aumento de encajes tiende a ser contractivo con respecto a la capacidad que tienen los fondos para ser más líquidos y en la medida que esto se sostenga debería afectar el rendimiento de las tasas de interés».

Lo que busca el BCRA es traccionar pesos desde los instrumentos money market a los bonos T+1 del Tesoro, por ejemplo, que son de más largo plazo. Así, Alonso anticipa que, «desde agosto, las billeteras ofrecerán menores rentabilidades a sus usuarios, que hoy van del 21% al 31%».

Objetivo: dólar controlado y tasas

El Central busca quitar presión sobre el tipo de cambio con esta medida y que bajen las tasas, para bajar el costo del crédito y no tener que mantener rendimientos tan altos para controlar el mercado cambiario. El problema es que esos instrumentos le hacen competencia a los bancos en la tracción de liquidez y genera, de algún modo un impulso alcista en las tasas de los plazos fijo, por ejemplo. Con esta medida, buscan reducir esa presión.

«Apunta a controlar el dinero que mueven esos instrumentos y tener más liquidez contenida en el BCRA. Es como correr una masa enorme de liquidez que es a un día para trata de extender la duraracion», apunta el economista Fabio Rodríguez, director de MyR Consultores.

En definitiva, esto les dará más dinero a los bancos y esperan que haya menos liquidez de corto plazo que pueda ir al dólar. Para ello, se buscó limitar el rendimiento de uno de los instrumentos preferidos de los ahorristas en estos momentos para hacer rendir los pesos, que son las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales.