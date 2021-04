Billie Jean King Cup: Argentina batalló, pero no pudo con Kazajistán

Compartir

Faltó muy poco. El equipo argentino de tenis femenino, que batalló hasta el final, cayó ante Kazajistán por 3-2 en Córdoba y, de esta manera, no logró clasificarse para disputar el Grupo Mundial II de la Billie Jean King Cup.

La serie, que había comenzado el viernes con los dos primeros encuentros de singles, estaba empatada 1-1. En la segunda jornada, Nadia Podoroska (45ª) saltó a la pista para enfrentar a Elena Rybakina (23ª) en busca de adelantar a Argentina en el marcador.

De todos modos, no pudo ser para la rosarina, que cayó por 6-4 y 6-4 frente una sólida y experimentada rival.

Lourdes Carlé, la revelación argentina en la Billie Jean King Cup.

Ante la expectativa de cómo se daría el cuarto duelo de la serie, Lourdes Carlé (430ª) demostró una vez más por qué quiere meterse en lo más alto del tenis nacional. La nacida en Daireaux y entrenada por Franco Davin, emparejó nuevamente la serie con un enorme triunfo frente a Yulia Putintseva (30ª): luego de un difícil comienzo, revirtió un set en contra y se impuso por 6-7 (3), 7-6 (3) y abandono de la kazaja por lesión, que en el inicio del tercer set debió sacar desde abajo por sus molestias físicas.

Argentina llegó así al dobles y partido decisivo con una sensación ambivalente: por un lado, Podoroska que no encontraba su mejor versión, esa que supo relucir en Roland Garros el año pasado para llegar a semifinales; por otro, Carlé, como una joven revelación y símbolo de esperanza. Ambas serían las protagonistas del quinto punto.

Desde el comienzo, Anna Danilina y Yaroslava Shvedova fueron arrolladoras y se llevaron de manera contundente el primer parcial. En el segundo set, Podoroska y Carlé levantaron claramente su nivel y estuvieron dispuestas a batallar hasta el final.

El Córdoba Lawn Tennis Club fue, durante casi una hora y media de juego, el escenario de un gran tenis que dejó el triunfo en manos de Kazajistán por 6-0 y 7-5 para asegurarse una plaza en el Grupo Mundial II, la instancia previa a las Finales, en donde compiten los mejores países del mundo. Con esta derrota, Argentina deberá disputar el año próximo el Grupo I de la Zona Americana.

