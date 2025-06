Bizarrap deslumbró en el desfile de Louis Vuitton en la Paris Fashion Week

Ya sea cerca de la Torre Eiffel, Champs-Élysées o en cualquier esquina de la ciudad de la Luz, esta semana, el glamour y el fashionismo invaden la capital francesa en la Paris Fashion Week. Diseñadores, influencers, modelos y diferentes figuras de la moda se congregan para celebrar las nuevas tendencias del rubro. En ese contexto, una de las celebridades que dijo presente fue Bizarrap, quien mostró toda su elegancia al formar parte de un exclusivo evento.

“Louis Vuitton se complace en invitarlo a ser parte del estreno de la colección de hombre primavera verano 2026. Este martes 24 de junio en Georges Pompidou Paris, Monsieur Bizarrap”, decía la invitación formal que el productor compartió en sus redes. Sorprendido por la elegancia y entusiasmado por la situación, el joven compartió una imagen en la que escribió: “Monsieur Bizarrap, ahí va”.

En sus stories, Gonzalo Julián Conde, nombre real de Bizarrap, mostró cómo vivió el desfile de la nueva colección Men’s SS26 de Pharrell Williams para Louis Vuitton en primera fila. En el video podía verse a una serie de modelos caminando, luciendo sus prendas. Horas después, el productor compartió el look con el que había asistido al evento. Únicamente con un emoji de una bandera francesa, el joven publicó una serie de fotos en las que se lo veía llegar al desfile.

Para el show de LV SS26, el productor optó por un look casual chic. Bizarrap combinó su clásica gorra y sus lentes oscuros con una fina chomba, una bermuda negra, medias y zapatos del mismo color. De esta manera, el artista lució un full set de la nueva colección de dicha marca, dándole lugar a los charms y accesorios, poniéndole el sello parisino con un pañuelo de seda de la maison.

Además, el músico destacó el accesorio que eligió para complementar su look: un bolso de mano Louis Vuitton modelo Speedy en blanco y negro, con detalles en marrón. Se trata de una edición limitada en el mundo (se producen muy pocos al año), con estampado monogram, fiel a la marca y a la estética de Pharell Williams, siguiendo la tendencia del man purse bajo la dirección creativa de Ailin Malimowcka y estilismo en duo de esta última y Athina Arostegui.

El productor no fue el único ícono de la música que formó parte de esta semana de glamour. El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso cruzó fronteras una vez más, dejando huella en la esfera de la moda internacional. Ambos artistas viajaron recientemente a París, donde fueron especialmente invitados por Yves Saint Laurent para asistir a uno de los eventos más exclusivos del sector.

La presentación de la temporada masculina Primavera-Verano 2026 se realizó en la Bolsa de Comercio de París, transformada en centro de arte contemporáneo bajo la intervención del empresario François Pinault.

Durante el evento, los músicos ocuparon un sitio destacado entre una audiencia que incluía figuras de alto perfil como el cineasta Francis Ford Coppola y los actores Sam Rockwell y Rami Malek. La pasarela transcurrió en torno a una obra instalada por Celeste Boursier-Mougenot: una piscina circular de 18 metros de diámetro flotando con cuencos, una propuesta artística que sirvió de escenario al desfile de Yves Saint Laurent, ahora bajo la dirección creativa de Anthony Vaccarello.

Ca7riel y Paco Amoroso no solo se integraron en la atmósfera exclusiva del evento, sino que también captaron la atención de la prensa y los asistentes por su presencia y estilo. Ca7riel se distinguió llevando un saco largo negro con cuello smoking, mientras Paco Amoroso apostó por un traje oversize beige de solapas anchas. Sus elecciones vestimentarias fueron vistas como una apuesta segura en sintonía con las tendencias de alta moda.

Tras su paso por París, Ca7riel y Paco Amoroso se mantienen en plena expansión internacional. Luego de participar en el Paris Fashion Week, el itinerario del dúo los llevó directamente a Londres, donde tienen agendada una presentación en el teatro Roundhouse, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital británica. La cita, programada para el 25 de junio, contará con localidades agotadas, lo que anticipa una recepción excepcional para los artistas argentinos en un mercado considerado exigente para músicos provenientes de su país.

La agenda internacional no se detiene en Londres. El 27 de junio, los artistas sumarán un logro histórico al tocar en el prestigioso festival de Glastonbury, considerado uno de los encuentros musicales más relevantes del mundo. Allí, Ca7riel y Paco Amoroso se presentarán en el West Holt Stage, un espacio que destaca propuestas innovadoras dentro del festival. Para los seguidores del dúo, se trata de una oportunidad sin precedentes; para los músicos, un reconocimiento a su capacidad de traspasar límites, llevando la música argentina a escenarios que tradicionalmente han estado reservados a figuras de alto calibre internacional.