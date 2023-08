Bizarrap fue elegido como uno de los artistas más influyentes de Hollywood

La revista estadounidense Variety destacó al exitoso productor musical argentino por el impacto que tiene en los jóvenes

Mientras continúa su gira por Europa, Bizarrap no deja de cosechar reconocimientos a nivel internacional. Esta vez, fue la revista Variety, la publicación más renombrada de la industria del espectáculo de los Estados Unidos, la que lo eligió como uno de los jóvenes más influyentes de Hollywood del 2023. El productor argentino integra la lista que incluye actrices, actores y cantantes, junto a Milly Alcock, Maya Hawke, Lily-Rose Depp, Jenna Ortega, Bella Ramsey y Manu Ríos, entre otros.

“Nacido Gonzalo Julián Conde en Argentina, es el productor de EDM de 24 años detrás de la asombrosa y popular saga musical de YouTube: BZRP Music Sessions. Esas sesiones se han convertido en puntos de referencia para artistas emergentes del trap latino y también de grandes estrellas como Shakira y Rauw Alejandro. En 2023, la Session #53 de Biza y Shakira llegó al top 10 de Billboard Hot 100, marcando el primer gran éxito de Bizarrap en los Estados Unidos; y ambos interpretaron en vivo esa sesión en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, dice la publicación sobre el argentino.

Cabe señalar que los encargados de seleccionar a los artistas que mayor impacto tienen en los jóvenes norteamericanos fueron integrantes del cine, la televisión, la música y el mundo digital, quienes tuvieron en cuenta el trabajo de dichos referentes durante al año pasado y antes de que la huelga de guionistas y actores que comenzó en el mes de mayo pasado pusiera en un impasse a la industria de Hollywood. El gran suceso de Bizarrap junto a Shakira, en tanto, tuvo lugar a principios del 2023 y ambos se presentaron en el late night show de Fallon a mediados de marzo.

Por otra parte, el artista argentino representado por Federico Lauria también está en boca de todos por haber sido nominado como Mejor Artista del Año por la revista Rolling Stone en español, categoría en la que estará compitiendo con Bad Bunny, Rosalía, Shakira, Christian Nodal, Feid, Fito Páez, iLe, Jorge Drexler, Juanes, Karol G y Natalia Lafourcade. Esto se suma al reconocimiento que le hizo la revista Time al nombrarlo como uno de los “líderes de la próxima generación”.

El productor acaba de alcanzar el Top Global del chart de Billboard y de obtener el galardón como Top Music Producer del Año en los Premios Tu Música Urbano. Además, tiene seis nominaciones para los Premios Juventud 2023: Artista favorito de streaming, Nueva generación masculina, Los mejores beatmakers, Mejor canción para mi ex: “Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53″, Mejor canción pop/urbano: “Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53″ y Mejor colaboración pop/urbano con “Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52″.

En tanto, el artista continúa con las presentaciones que comenzó hace dos meses en el viejo continente en el marco del Bizarrap Live Tour, con el que todos los martes toca en una de las fiestas más importante de Ibiza y con el que, por primera vez, se presentó en el Festival MeoSudoEste de Portugal. Hace un mes, durante su paso por España, el argentino logró captar la atención ni más ni menos que de Penélope Cruz, quien se sacó una serie de fotos con él y las subió a las redes sociales. “¡Dale Biza, explótame la pista!”, escribió la estrella de Vicky Cristina Barcelona en un posteo de Instagram en el que publicó un carrusel de cuatro postales junto al argentino.

