Bizarrap habló de su pasión por la música: «Si me encierro en un estudio, puedo pasar 20 horas»

El productor argentino fue uno de los oradores de la Experiencia Endeavor Sub20, realizada en el Luna Park y a la que asistieron unos 8000 estudiantes que están cursando el último año del secundario

Este miércoles 29 por la mañana en el Luna Park se realizó la Experiencia Endeavor Sub20, un evento al que asistieron unos 8000 estudiantes que están cursando el último año de secundario en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de los 25 años que cumple este año Endeavor Argentina, la idea era acercar al público más joven el mensaje y el espíritu de las historias más inspiradoras, casos de superación y ejemplos de resiliencia, además de compartir espacios de entretenimiento, tecnología e innovación. Entre los oradores programados se destacó Bizarrap, quien fue entrevistado por Martín Migoya, CEO de Globant.

El productor musical nacido en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía fue ovacionado por el auditorio ni bien apareció en el escenario. “Dormí tres horas antes de llegar acá, estuve toda la noche trabajando en mis shows del Hipódromo”, contextualizó Biza en el comienzo del diálogo con Migoya y dando cuenta de que su éxito acarrea una vida con poco descanso: los próximos 20, 21 y 22 de abril se presentará en Palermo.

“Fue un proceso de un montón de años. Había empezado editando en la computadora. Empecé a usar la computadora para editar videos, haciendo videos de stop-motion. Empecé a hacerlo con mi primo Rodri, que hoy está acá. Unos años después, la usé para editar más audio que video. Ahí fue cuando me descargué el FL Studio y empecé a componer música. Yo tendría 13 años, más o menos. No sé en qué momento empecé a hacerlo más profesional o a dedicarme a eso. Pero desde que empecé, todos los días estaba tres o cuatro horas, a veces más, produciendo. Así, desde hace 10 años. Sin para ni un segundo”, contó sobre cómo comenzó a producir y la dedicación diaria que le pone a su trabajo

“Hoy en día por ahí me encierro en un estudio y puedo pasar 20 horas. Es un trabajo que te dedica muchísimo tiempo, entre los shows y la producción. Es una pasión, es algo que me mueve y que me lleva estar tanto tiempo trabajando”, caracterizó.

“Empecé escuchando electrónica desde muy chiquito. Después empecé a incursionar produciendo eso. Pero siempre me fascinó el rap. Me hice más conocido produciendo rap y trap, y hoy en día siento que pude volver a mis raíces, que es la música electrónica. Pero trato de fusionarlo”, contó acerca de sus inicios. “El otro día estuve con uno de mis máximos ídolos, que es Skrillex. Y hoy en día es un amigo, nos juntamos a producir, nos juntamos en shows. Y cuando coincidimos en algún país, también nos juntamos. Flume, Radiohead y PJ Harvey son mis otros ídolos, mis referencias”, agregó sobre sus influencias.

Antes de ser Bizarrap, Gonzalo Conde era estudiante de marketing. Sobre su experiencia académica y cómo la aplicó en su proyecto musical, contó: “En la universidad se aprende muchísimo a trabajar en equipo, algo que también aprendí en el trabajo. Pero la universidad me dio muchísima disciplina. Aprendí un montón de cosas que me servían, y que a medida que las iba aprendiendo, me las iba imaginando para aplicarlas a mi proyecto personal. Cada cosa que estudiás, la aprendés aplicándola a tu propio proyecto. Eso te sirve un montón para visualizar lo que estás estudiando. Lo que estudié de marketing o publicidad, la pensaba para mejorar el marketing antes de sacar una canción. Eso la gente lo valora mucho, todo lo que hay alrededor de un tema. No solamente sacar una canción y ya, sino que llegue a la mayor de gente posible”.

Biza también resumió cómo se dio el surgimiento de la generación de artistas que llevaron a otro nivel el rap en Argentina. “Fue muy fuerte lo que pasó en 2016 y 2017, explotó el movimiento del rap, los pibes y pibas que rapeaban en las plazas explotaron a nivel mundial. Y aprovecharon a sacar música por la exposición que tenían. Un par de años después, terminó explotando la música también. En 2018 y 2019 ya estaba bastante bien formada la escena y hoy en día ya es todo muy profesional: hay mucha gente haciendo giras mundiales, vendiendo estadios acá… Lo mejor de todo es que toda esa gente lo hacía por pasión. Por ahí había un premio, como ganarse una gorra o la recaudación de la fecha de una batalla, pero yo sé que no lo hacían por eso, sino por la pasión. Eso es lo más lindo. Fue genuino, orgánico”, contó.

“La dedicación la veo en todos los artistas con los que trabajo, que llegaron adonde llegaron porque le metieron muchísimo más. Capaz que si tuvieron que sacrificar algo por eso, lo hicieron. A veces, yo en vez de salir a bailar, me quedaba toda la noche produciendo. Me pierdo cosas por el trabajo, pero es parte”, dijo.

En otro momento de la charla, Bizarrap habló de cómo fue haber llegado al número 1 del mundo con su “Music Session” junto a Quevedo. “Me enteré en París, que estaba a punto de subir a un show. No lo podía creer, nos recontra emocionamos con mi equipo. Fue un récord tanto para Argentina como para España. Y fue una locura, una emoción tremenda. También lo pudimos lograr con Shakira. Es algo poco común y ya pasó dos veces. Estoy muy agradecido con la gente y con la vida”, dijo, emocionado.

“Desde que me llamó yo pensaba hacer algo grande”, contó sobre su colaboración con la cantante colombiana. “Y cuando nos juntamos y efectivamente salió esa canción, que fue la segunda idea que tiramos, me di cuenta de que era esa, sí o sí. Más allá de la letra, ya me gustaba la melodía, que fue lo primero que hicimos. Por lo que tiró ella (en la letra) era evidente que iba a salir algo potente. La empezamos a hacer en agosto (del año pasado) y tardamos cuatro meses en terminarla, hasta que salió en enero”, agregó sobre cómo se gestó el gran éxito del verano pasado.

