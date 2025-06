Bizarrap viajó a alentar a Franco Colapinto y le mostró su apoyo con un mensaje

Después de dos jornadas complicadas, y a pesar de no contar con el mejor auto, Franco Colapinto logró mostrar una mejor versión en la clasificación de este fin de semana y logró obtener el 14° lugar en la grilla de partida. En ese marco, y a miles de kilómetros de Argentina, Bizarrap viajó hasta Austria para apoyar al pilarense.

En una nueva muestra de su fuerte amistad, Gonzalo Julián Conde, nombre real del productor musical, se trasladó hasta el Red Bull Ring, ubicado en la villa de Spielberg, para seguir de cerca el desempeño de Colapinto en Alpine. Así las cosas, luego de que el joven alcanzara la segunda qualy, los argentinos compartieron un agradable encuentro.

“Se tomó un vuelo hasta Austria el tipo, Bizarrap bancando en todos lados”, escribió Franco en sus redes sociales para expresar su asombro por la visita del productor. En las imágenes, compartidas por la cuenta oficial de la escudería francesa, podía apreciarse el clima de distensión que reinaba en el lugar. Entre risas y abrazos, el músico le preguntó al joven por los detalles de la clasificación.

Con sus clásica gorra y sus lentes oscuros, el productor lucía una chomba blanca con un jean oversize. Por su parte, Franco destacaba con la indumentaria oficial de su equipo de Fórmula 1. Para cerrar su encuentro, los argentinos posaron para una foto. Abrazados, y entre risas, los dos jóvenes dejaron entrever la gran amistad que los une. “Siempre con vos, como toda la Argentina”, escribió Bizarrap al repostear la foto que se habían tomado en el paddock.

Luego, la cuenta oficial de Alpine mostró las imágenes de la charla y agradeció la visita del destacado productor argentino: “Qué lindo ver a un amigo. Bizarrap, gracias por visitarnos”. De esta manera, Colapinto se prepara para afrontar una nueva carrera en la máxima categoría del automovilismo. El piloto largará desde el 14° lugar y buscará escalar al menos hasta el 10° para obtener puntos.

Luego de la clasificación, Colapinto contó sus sensaciones y habló de su desempeño: “Se avanzó. Creo que cometí un pequeño error en la 3 y acá que está todo tan cerca y tan pegado es muy difícil. Una pena porque creo que cuando veo que estoy a una décima del Top 10 me da un poco de bronca. Hay que seguir trabajando. Era un finde un poco complicado que pudimos resolver, así que ahora a enfocarse en la carrera”.

“Me sentí un poco mejor hoy, un poco más cerca, pero hay que seguir progresando”. Desde su estreno en Alpine tras reemplazar a Jack Doohan, Franco fue mostrando leves mejoras carrera a carrera, pero siente que aún puede dar más. “Hicimos unos cambios en el auto”, reconoció. Además confesó que “vamos a intentar” meterse dentro de la pelea por los puntos.

Por último, el joven también se refirió a las mejoras en el auto y a los aspectos que debe pulir de cara a la carrera: “Creo que en las curvas lentas, con respecto a Canadá, mejoramos mucho. Me está faltando ahora en curva rápida un poco de confianza con el auto y acá está lleno de curvas rápidas. Me cuesta un poco eso. Hay que seguir trabajando, pero de a poco vamos a ir encontrando el camino”.

Más tarde, en diálogo con la transmisión oficial de la F1, el argentino volvió a remarcar su fallo en la curva 3: “Creo que cometí un pequeño error en la curva 3 y luego la clasificación está muy ajustada”. Luego, añadió: “Hay mucha dificultad con el viento a alta velocidad, y creo que este viento lo ha vuelto bastante complicado, especialmente aquí. Hay mucho que entender y seguir aprendiendo. Pero sí, hemos encontrado algunas mejoras. Es bastante fuerte. Solo necesito encontrar la confianza”.