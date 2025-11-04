Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración

El anuncio de una colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee este martes genera una gran expectativa en el mundo de la música urbana, marcando el regreso del icónico cantante puertorriqueño tras su retiro de los escenarios.

La esperada BZRP Music Session #0/66 se estrenará el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 21:00 (hora de Argentina, Chile y Brasil), y se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del año. La noticia, difundida a través de las redes sociales de los artistas, revolucionó a sus seguidores, quienes llevaban casi once meses esperando una nueva entrega de la serie tras la sesión #61 con Luck Ra.

El anuncio oficial se realizó mediante una publicación en la que compartieron una imagen enigmática con el número de la sesión, sin revelar más detalles. Poco después, Daddy Yankee confirmó su participación, despejando los rumores que circulaban entre los fanáticos. La sesión se estrenará en plataformas digitales y contará con horarios específicos para distintos países: 21:00 en Argentina, Chile y Brasil; 20:00 en Puerto Rico; 18:00 en México, Miami y Nueva York; 15:00 en Los Ángeles; y 02:00 del 6 de noviembre en España e Italia.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Millones de seguidores manifestaron su entusiasmo y sorpresa ante la unión de dos referentes del género. La publicación de Bizarrap desató una avalancha de comentarios y especulaciones, especialmente por los guiños y códigos que acompañaron el anuncio. Entre ellos, el productor escribió: “CÓDIGO 787. ALIAS EL CALENTÓN”, frase que también utilizó como ubicación, lo que alimentó las teorías sobre posibles referencias a futuros lanzamientos y colaboraciones. Además, la etiqueta a la cuenta @averigua.bien, utilizada previamente para promocionar la sesión con Luck Ra, reforzó la idea de que se esperan más estrenos antes de 2026.

El regreso de Daddy Yankee a un estudio de grabación representa un hecho singular, ya que el artista había anunciado su retiro en marzo de 2022 y lo concretó con una serie de conciertos en Puerto Rico entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2023. Desde entonces, el llamado “Rey del Reggaetón” lanzó temas con una nueva perspectiva, centrada en su fe y visión de vida, lo que llevó a muchos a pensar que su etapa como figura central del género había finalizado. Sin embargo, la colaboración con Bizarrap reaviva la expectativa de ver al Daddy Yankee que marcó a generaciones con éxitos como “Gasolina”, “Pose” y “Rompe”.

La importancia de esta alianza se potencia por el peso de ambos protagonistas. Bizarrap, productor argentino reconocido por su estilo minimalista y explosivo, ha posicionado sus sesiones como uno de los formatos más virales de la música latina, colaborando con figuras como Shakira, Quevedo y Natanael Cano. Por su parte, Daddy Yankee es considerado el pionero que llevó el reggaetón a la escena global desde la década de los 2000, convirtiéndose en un símbolo cultural y en el responsable de internacionalizar los ritmos urbanos de Puerto Rico.

La promoción de la BZRP Music Session #0/66 ha estado rodeada de elementos enigmáticos. Los códigos y referencias en redes sociales, como la mención a “CÓDIGO 787” —número de área de Puerto Rico— y la etiqueta a cuentas misteriosas, han alimentado la especulación sobre el contenido de la sesión y la posibilidad de nuevos proyectos en el horizonte. En entrevistas previas, Daddy Yankee había señalado que una colaboración con Bizarrap “se llegó a hablar”, aunque no se concretó hasta ahora, lo que añade un matiz de anticipación a este lanzamiento.

Con la cuenta regresiva en marcha y la expectativa en su punto más alto, la unión entre Bizarrap y Daddy Yankee se perfila como un evento que podría transformar el panorama del género urbano y dejar una marca duradera en la industria musical.

Diversas personalidades del ámbito artístico y deportivo reaccionaron en redes sociales a la reciente colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee. Entre los mensajes destacados se encuentra el del piloto Franco Colapinto, quien además es amigo del productor: “Aaa volvió con todo averiguá bien, paaaa”, mostrando entusiasmo por el regreso del artista. El futbolista Enzo Fernández compartió un mensaje acompañado de un emoji de gafas de sol, sugiriendo aprobación.

El propio Bizarrap publicó “CODIGO 787 ALIAS ‘EL CALENTÓN’ @daddyyankee”, haciendo alusión al característico estilo de la colaboración y etiquetando al músico puertorriqueño. L-Gante, con quien el productor trabajó en el pasado, también celebró la unión: “Atrevidooo, Bizaaaaaaaaa y bien ahí el Daddy tirando por donde es!”.