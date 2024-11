Blas Hoyos: «El Acta de Reparación Histórica fue el punto de partida de un sistema de corrupción»

El ex-delegado del Plan Belgrano en Formosa, Blas Hoyos, critica abiertamente lo que considera un hecho fundamental en la historia reciente de la provincia: la firma del Acta de Reparación Histórica el 28 de mayo de 2003. Para Hoyos, lejos de ser un acto de justicia histórica, ese acuerdo fue el inicio de un sistema de corrupción sistematizado en el manejo de la obra pública, que a lo largo de los años concentró el poder en un reducido grupo de empresarios ligados al gobierno provincial. En diálogo con este medio, Hoyos reflexionó sobre las implicancias del acuerdo y su impacto en la provincia, que aún hoy arrastra las secuelas de un modelo de gestión opaco y corrupto.

«La firma del Acta marcó

el principio de la cartelización

de la obra pública en Formosa»

Hoyos no duda en calificar la firma del Acta de Reparación Histórica como el punto de partida de una estructura corrupta. Según él, el documento, firmado entre el entonces presidente Néstor Kirchner y el gobernador Gildo Insfrán, está lejos de representar una verdadera «reparación histórica» para los formoseños. “El Acta está llena de alabanzas vacías hacia los dos firmantes. Se presenta como un símbolo de reparación para la provincia, pero en realidad lo que hace es abrir las puertas a un sistema de corrupción que se consolidaría con el tiempo”, afirmó Hoyos.

Al leer el texto, Hoyos destaca que la redacción del Acta es imprecisa y ambigua. El 80% del contenido, según su interpretación, se limita a frases grandilocuentes sin compromiso concreto. «En el artículo 2 se habla de la transferencia de responsabilidades para la ejecución de obras públicas, pero no se detallan plazos, montos ni controles. Eso dejó el campo libre para la tercerización de la obra pública y el comienzo de la cartelización», expresó.

Hoyos explica que el Acta permitió que el gobierno provincial asumiera el control total sobre la obra pública sin ningún tipo de fiscalización externa. En lugar de utilizar los recursos de manera transparente, los fondos destinados a infraestructura se canalizaron a través de una estructura que favoreció a un reducido número de empresas. “Al principio, las obras eran licitadas de manera más abierta, pero a partir de 2003 el sistema cambió. Se optó por adjudicaciones directas o licitaciones privadas con empresas preseleccionadas. Esto favoreció a un pequeño grupo de empresarios, muchos de los cuales eran cercanos al poder político”, detalló Hoyos.

El ex-delegado también explicó cómo el modelo de corrupción instaurado en Formosa se inspiró en el esquema de Santa Cruz, donde el empresario Lázaro Báez fue el principal beneficiario de la obra pública. “Lo que sucedió en Formosa fue una réplica de lo que ocurrió en Santa Cruz, pero con una variante: no eran solo los empresarios los que se beneficiaban, sino que los funcionarios públicos se convirtieron en los verdaderos dueños de las empresas”, aseguró Hoyos.

De acuerdo con su análisis, en la actualidad, un pequeño número de empresas monopoliza la obra pública en Formosa. “En un principio había alrededor de 160 empresas, pero hoy no son más de 30 las que ejecutan la mayor parte de las obras. Y de esas, unas 17 se llevan casi todo el presupuesto. Lo peor es que estas empresas tienen vínculos muy estrechos con funcionarios de alto rango”, afirmó Hoyos.

La falta de control y

el sistema de coimas

Hoyos también denunció que, a raíz de la tercerización y la concentración de la obra pública en pocas manos, se implementó un sistema que eliminó cualquier forma de control. “Las licitaciones públicas fueron reemplazadas por adjudicaciones directas, lo que permitió que las empresas, sin importar su capacidad técnica, pudieran ganar obras millonarias solo por tener los contactos adecuados en el gobierno provincial. Además, muchas de estas empresas no cumplen con los estándares necesarios para ejecutar las obras, pero igual reciben los pagos por certificaciones de obra”, explicó.

El ex-delegado del Plan Belgrano también recordó que, durante este proceso, las empresas perdedoras en las licitaciones muchas veces cumplían el rol de “sellos de goma” para dar una apariencia de legalidad al proceso. “Estas empresas, en realidad, solo existían para que las licitaciones parecieran transparentes. Las adjudicaciones estaban preestablecidas, y las empresas ‘perdedoras’ cobraban su parte por ser parte del trámite”, explicó.

Hoyos fue enfático en señalar que la falta de auditoría y control ha permitido que el sistema se perpetúe. “No solo no hay control de las obras, sino que tampoco hay rendición de cuentas. La Secretaría de Obras Públicas de la Nación nunca fue rigurosa con la fiscalización en Formosa, y esto permitió que los fondos se desvíen hacia este círculo cerrado de empresarios y funcionarios”.

El Plan Belgrano: el

intento de romper

con el modelo de corrupción

Uno de los puntos más críticos de Hoyos es el ataque que sufrió el Plan Belgrano, la iniciativa nacional que buscaba impulsar el desarrollo en las provincias del norte, incluida Formosa. “El Plan Belgrano fue uno de los pocos intentos serios para impulsar el desarrollo de la provincia. Sin embargo, el gobierno de Insfrán lo criticó y lo boicoteó porque cortaba el circuito de corrupción que se había instaurado con el modelo de Santa Cruz”, aseguró Hoyos.

Según el ex-delegado, el Plan Belgrano intentó eliminar los intermediarios y poner en marcha obras que realmente beneficiaran a la población, pero los intereses creados en torno a la obra pública en Formosa se opusieron rotundamente. “Lo que hacía el Plan Belgrano era poner freno a este circuito de coimas y negociados. Eso es lo que no perdonaron, porque significaba un cambio real en la forma de gestionar los recursos”, explicó Hoyos.

Un modelo que persiste

Hoyos concluye que el 28 de mayo de 2003, lejos de ser un día de gloria para la provincia, debería ser recordado como el comienzo de un modelo de concentración de poder y corrupción que aún hoy sigue vigente. “El Acta de Reparación Histórica solo sirvió para crear un sistema de corrupción que ha beneficiado a unos pocos, mientras que los formoseños siguen esperando el desarrollo que nunca llegó”, finalizó.