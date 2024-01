Blas Hoyos: «La fumigación aeroespacial está contraindicada para el control del Aedes aegypti»

El Dr. Blas Hoyos, tesis doctoral con especialidad en enfermedades transmitidas por vectores, ex-investigador CONICET y docente e investigador de la Universidad Nacional de Formosa -UNaF-, se refirió a la situación epidemiológica de Formosa y reiteró que “la fumigación aeroespacial, está contraindicada para el control del Aedes aegypti”

“Como consecuencia del grave brote epidémico de dengue en la provincia aparecen consejos sin fundamentos y opiniones temerarias, desde infusiones con hojas de algunos árboles, para consumo humano, hasta soluciones descabelladas como la fumigación aeroespacial realizada por aviones destinados para agrofumigación de campos”, comenzó contextualizando.

Seguidamente dijo que “la idea no solo es descabellada sino que la misma fumigación aeroespacial realizada por camionetas y gente con mochilas también está absolutamente contraindicada, al punto tal que no se aplica en muchos lugares del país, como Santa Fé, Entre ríos, Corrientes, Salta, etc. dependiendo por supuesto de las distintas comunas”.

En este sentido, Hoyos enumeró las razones por las cuales no se debe fumigar:

1) Porque el insecticida no tiene efecto alguno sobre huevos y larvas, el accionar solo es contra formas adultas del mosquito.

2) El insecticida no llega nunca al Aedes aegypti pues este vive “dentro de la casa”, donde la fumigación no es eficaz.

3) Es mucho más eficaz en matar a otros insectos y fundamentalmente a arácnidos que se contaminan al sufrir la impregnación de los hilos y telas que habitan, todos estos son competidores y depredadores del Aedes aegypti.

4) Se genera resistencia y contaminación esta experiencia ya se ha sufrido en los años 50/60 por el abuso del DDT(diclorodifeniltricloroetano). Que finalmente se dejó de usar porque dejó de ser efectivo.

¿Por qué entonces

se fumiga igual?

Respondiendo al interrogante de porqué se fumiga expuso que “la fumigación es eficaz contra otras variedades de mosquitos que viven en espacios abiertos (baldíos, lagos, represas, cunetas etc.) tal es el caso del Aedes. Albifasciatus o del género Culex que “NO” transmiten el dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika. Esto genera una falsa sensación de tranquilidad y bienestar que en realidad no existe, en definitiva, constituye una medida de efecto político y marketinero más que de efecto sanitario”.

“Por todas estas razones la fumigación aeroespacial es absolutamente ineficaz y perjudicial, situación que se agrava y potencia si se hace en gran escala utilizando aviones”, sentenció.

Vacuna

Finalmente, Hoyos afirmó que “existe una vacuna desarrollada en Japón la “Q-Denga”, que brinda buena inmunidad para los 4 serotipos del virus. Salta ya compró 300 mil ds. Y Misiones también, creo que es una herramienta formidable y muy efectiva para combatir este flagelo”.