Bº Guadalupe: cansados de la inseguridad vecinos advierten que «harán justicia por mano propia»

Vecinos del barrio Guadalupe se mostraron en «alerta» por los reiterados hechos de inseguridad que se registran, sobre todo en la zona del centro comercial. Indicaron que cuando por ejemplo a los malvivientes se les «complica» robar una moto -porque los vecinos toman los recaudos- optan por sacarle la rueda. Ante esto advirtieron que «harán justicia por mano propia» porque la Policía «no nos da ningún tipo de respuestas».

«Ayer -jueves- vi cuando uno estaba intentando robarse la moto de una vecina, comencé a gritar y a pedir auxilio, cuando los vecinos salieron intentó huir, pero lo agarramos. El ladrón me quiso atacar para que me callara porque saqué el celular para llamar a la Policía», comentó una vecina y detalló que «todos estamos en alerta porque por ejemplo cuando no te pueden robar la moto, tratan de sacarte cualquier cosa del rodado, desde espejos hasta la rueda».

«Muchos de los que cometen los hechos no son del barrio, vienen de otros lugares y están atentos a ver qué nos pueden robar», acotó la misma.

Seguidamente, otra de las mujeres de la zona añadió que también se registran arrebatos porque «los ladrones ven la oportunidad cuando observan a alguna señora que anda sola, entonces proceden a arrebatarle la cartera, el celular o lo que tenga a mano».

Reconoció además que si el ilícito sucede cerca del centro comercial «vamos y le pedimos al comerciante las cámaras de seguridad para ir a denunciar a la Policía».

«A mi vecina le robaron su moto cerca del Colegio Scalabrini hace poco tiempo».

Una de las vecinas damnificadas

«A mí me robaron la rueda trasera de mi moto. La dejé estacionada, como no la pudieron llevar porque le pongo candados por todos lados le sacaron la rueda. No hay forma con los malvivientes, de una u otra manera te hacen perjuicio», contó una mujer damnificada por delincuentes y añadió: «me tuve que ir a meter en cuenta para comparar una rueda porque a veces uno no dispone del dinero en efectivo».

«Gracias a Dios solo fue la rueda y no me llevaron la moto completa, ahora no sé dónde voy a guardarla, vivo con miedo. Vivir con esta inseguridad es muy complicado», añadió.

«La motocicleta es mi único medio de movilidad, si me la roban se me complica por el trabajo. No sabemos qué hacer con estas personas que afectan nuestro diario vivir», confió.

«Los vecinos están cansados, dicen que si los agarran les van a pegar», aseveró.

«Unión vecinal»

Por último, según coincidieron pobladores del conglomerado los hechos de inseguridad suceden todos los días y siempre se ven personas que recorren atentas a qué se pueden llevar. «Hay muchos delincuentes, a cualquier hora del día recorren los pasillos buscando la posibilidad de robar lo que sea».

De la misma forma, los mismos indicaron que se organizan entre ellos para mantenerse al tanto de lo que ocurre y cuidarse. «No nos queda de otra que organizarnos entre nosotros y tratar de intervenir para ayudarnos, porque la Policía no nos da solución, no nos responde, entonces nos unimos, y ahora decimos que vamos a agarrar a los delincuentes y le daremos una golpiza para que no lo vuelva a hacer. Algo tenemos que hacer, llamamos a la fuerza de seguridad provincial pero no hace nada, ni siquiera recorren la zona», concordaron.