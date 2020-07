Bº Incone: mujer fue asaltada a punta de pistola en la puerta de su casa

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, una mujer que vive en el barrio Incone relató que el martes a la noche otra vecina fue víctima de dos delincuentes que a punta de pistola le robaron la cartera; todo esto sucedió en cuestión de segundos y en la puerta de la casa de la víctima. Es importante decir que pese a que los vecinos están organizados a través un grupo de WhatsApp y cuentan con cámaras de seguridad y seguridad privada esto no evita que sucedan los delitos.

“El martes a la noche dos chicos que andaban en una moto cross sin patente, a punta de pistola le robaron la cartera a una vecina que venía de trabajar, todo sucedió en la entrada de su casa. Ella no atinó a gritar por temor al arma”, relató la mujer.

“A través del grupo de WhatsApp me enteré de lo ocurrido, lo cual me asustó porque hace tiempo que veníamos tranquilos. Lo que veo es que en Formosa hacen cerrar a todos los negocios a las 20 horas, y estos criminales actúan después de las 21 horas porque saben que no hay casi nadie en la calle”, dijo.

“Yo soy nueva en el barrio pero ya escuché casos de robos donde los delincuentes ingresaron a las casas armados, por eso se paga seguridad a parte”, aseveró la misma.