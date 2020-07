Bº Simón Bolívar: batalla campal entre vecinas por celular “robado”

Compartir

Ayer, pasadas las 10:30 horas, varias vecinas de la manzana 23 del barrio Simón Bolívar se trenzaron en una verdadera batalla campal donde además de proliferar diversos tipos de golpes, también se arrojaron con botellas de vidrio, palos y agua caliente. Lo que derivó el violento episodio habría sido el robo de un teléfono celular; personal policial acudió al lugar para calmar los ánimos, pero ni su presencia evitó que se desencadene la pelea.

Según pudo saber el Grupo de Medios TVO, las mujeres que habrían iniciado la agresión llegaron hasta el domicilio de la otra involucrada con palos, botellas y un termo con agua caliente; primero insultaron a la propietaria del inmueble acusándola de que ella tendría un teléfono “robado”, y luego comenzaron a arrojar diversos elementos contra la propiedad.

Al salir la dueña de casa fue agredida físicamente con golpes de puño y también le arrojaron elementos contundentes; inmediatamente intervino la hija de la mujer en cuestión quien de igual forma fue lesionada con golpes de palos, y luego recibió quemadura con agua caliente en uno de sus brazos. Las mismas debieron ser separadas por el personal actuante que logró la aprehensión de tres de las agresoras (todas mayores de edad) quienes fueron trasladadas hasta sede policial a los fines legales de rigor.

En el lugar se realizó la correspondiente acta de constatación conjuntamente con personal de Policía Científica Área Circuito Cinco, procediéndose al secuestro de los elementos utilizados para consumar la agresión. Una vez en sede policial se recepcionó denuncias a las lesionadas quienes fueron examinadas por el forense policial de turno y luego instaron acción penal en contra de sus agresoras.

“Fueron 10 minutos de mucha tensión y corridas. Todas eran mujeres, había griterío y se tiraban con lo que encontraban a mano, un verdadero descontrol”, comentó un testigo del hecho.

Al referirse a lo que desencadenó todo dijo: “lo que escuchamos todos fue que al parece a las que atropellaron la casa le habrían robado un teléfono y supuestamente el GPS marcaba que estaba en esa vivienda, entonces insultaban y gritaban”.

“Sinceramente me sorprendió porque generalmente uno piensa que se va a encontrar con este tipo de conflictos los fines de semana y no un lunes cerca del mediodía, pero fue un desastre”, agregó.

Por último, cuando se le consultó por el accionar policial respondió: “la Policía vino porque se le llamó y después tuvieron que pedir refuerzos porque la mayoría eran hombres, entonces como había mujeres involucradas no podían hacer mucho. Si les pedían que se tranquilicen, pero nadie escuchaba”.