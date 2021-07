Bº Simón Bolívar: buena comercialización en el centro de venta de Soberanía Alimentaria

Compartir

Ayer, el punto fijo de comercialización del Programa Provincial Soberanía Alimentaria Formoseña, ubicado en el Barrio Simón Bolívar, abrió sus puertas por tercera vez, con una venta de 5.065 kilogramos de alimentos, con productos recolectados de 37 familias paipperas de la localidad de Riacho He He, la concurrencia a este nuevo espacio de comercialización de más de 400 personas.

El Gobierno de la Provincia de Formosa, a través de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, habilitó recientemente este espacio físico de comercialización para la venta directa de alimentos de producción paippera y cortes cárnicos a precios referenciados.

El local comercial fue dispuesto por la red de Ccarnicerías “Los Nenecos”, por medio de la Responsabilidad Social Empresarial, para tal fin, y a la fecha, se desarrollaron ya tres ediciones con una excelente aceptación de los consumidores y una importante concurrencia de familias formoseñas que se acercan desde diferentes barrios mayoritariamente de la zona norte de la ciudad.

En la última jornada se comercializaron 4 mil kilogramos de frutas, verduras y hortalizas dispuestos por el “Consorcio Paippero de Riacho He Hé”; además de 1.065 kilogramos de diferentes categorías y derivados de cortes cárnicos, entre ellos los 9 de la categoría novillo de exportación como parte del “Acuerdo Nacional de Cortes Populares” ofrecidos por “Los Nenecos”.

Se indicó que en su mayoría los consumidores realizan compras variadas por una suma promedio no inferior a $500; con la cual, acceden a una importante cantidad y variedad de productos tales, como frutas, verduras y hortalizas, en beneficio de la economía familiar; ya que, en gran parte de los rubros, los precios se fijan por kilogramos.

En otro orden, resaltaron que, durante esta edición, los productores paipperos, ofrecieron excelentes promociones como, 1 kg de achicoria, 1 kg de rúcula, más 1 mazo de perejil, 1 kg de acelga y 1 zapallo cabutia a sólo $200.

Por otro lado, fueron protagonistas de esta nueva experiencia de comercialización 2 productores integrantes del Consorcio Paippero, quienes participan del esquema de comercialización fijado desde el inicio con variedades de productos tales como, lechuga, zanahorias, morrón, zapallito, verdeo, mandioca.

