Bº Villa del Carmen: «La inundación se da porque el riacho está saturado»

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Mauricio Nadalich, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la inundación que afecta desde semanas a vecinos de un sector del Villa del Carmen y aseguró que dicha situación se da porque “llovió mucho”, lo que provocó la saturación del riacho San Hilario y en consecuencia el anegamiento “en las zonas más bajas”.

“Hay un trabajo grande que se viene haciendo por parte de la Municipalidad en todo lo que es la limpieza de los canales principales en los distintos barrios para evitar problemas ante cada lluvia, estamos teniendo lluvias muy copiosas y muchas veces no dan tiempo de sacar el agua de los canales para evitar anegamientos. Es un trabajo grande en todos los barrios donde se generan microbasurales, muchas veces hablamos con los vecinos y les pedimos que no tiren los residuos donde no corresponden y también les pedimos que si falla el sistema de recolección que informen así solucionamos eso”, comenzó diciendo.

De la misma forma habló de la situación particular que atraviesa el barrio Villa del Carmen, con casas bajo agua y vecinos aislados que no quieren salir por temor a dejar sus casas y sufrir robos o vandalismo.

“La cuenca de lo que es el riacho San Hilario tiene aproximadamente 70 kilómetros y llovió más de 300 milímetros y esa es el agua que está trayendo el riacho. Se hizo un recorrido completo desde la desembocadura del riacho y no hay ningún obstáculo, está corriendo bien el agua, pero con la cantidad de agua de lluvia que tuvimos se desborda porque todo canal de riacho tiene una cierta capacidad de drenar agua y por eso ocurren los anegamientos como el que se da ahora. Anteayer ya se había estabilizado, empezó a bajar pero nuevamente tenemos lluvia y seguramente seguirá creciendo”, lamentó.

Al ser consultado sobre si hay una asistencia por parte de la Municipalidad a los vecinos afectados, explicó que la ayuda “se va canalizando a través del Ministerio de la Comunidad que son los que brindan la asistencia pero estamos trabajando en contacto permanente con cada uno y viendo la manera en que se los puede ayudar”.

Aclaró que en el lugar afectado, “no se puede meter ninguna máquina porque no hay ningún taponamiento como en algún momento se pensó, eso no existe ya se hicieron recorridos de toda la cuenca del riacho y no hay, es la gran cantidad de agua que llovió en la zona de arriba del riacho que está saturado y ocurren los anegamientos en la zona más baja”.

En ese marco Nadalich recordó que al ejido municipal se sumaron nuevas hectáreas, lo que hace más difícil que se llegue a todos los sectores al mismo tiempo.

“Se amplió el ejido municipal que tenía 20 mil hectáreas y ahora tiene 38 mil, hay que hacer de cuenta que se sumó otra ciudad más, se sumaron muchos barrios como Villa del Carmen que tiene las dimensiones de los barrios San Martín, Independencia y Don Bosco juntos, es un barrio muy grande, de todas formas se viene haciendo un trabajo importante en calles, iluminación, plazas, veredas comunitarias pero con las dimensiones que tiene el barrio las acciones parecen pocas”, señaló.

“El Municipio cuando adquiere esta ampliación de ejido urbano lo sigue trabajando con el mismo equipamiento que ya tenía para una ciudad más chica, se hicieron inversiones en más motoniveladoras, excavadoras, retroexcavadoras, eso permitió tener un equipo permanente en la jurisdicción cinco y barrios aledaños”, destacó.

“Es un trabajo grande que se viene haciendo, que no es rápido y no hay soluciones mágicas, lleva su tiempo pero hay un trabajo en todos los sectores de la ciudad con obras de pavimentación también que tenemos en algunos barrios, nuestra ciudad creció mucho en la extensión y llegar con todos los servicios cuesta pero hay un trabajo constante para darle respuestas a los vecinos”, finalizó Nadalich.

