Boca abrió una negociación de última hora por una de las figuras del campeón Platense

Estuvo a punto de firmar en Racing Club, pero finalmente podría recalar en Boca Juniors. Ignacio Vázquez, una de las figuras del campeonato en el que se consagró Platense, fue apuntado por el Xeneize sobre el cierre del mercado de pases. Los de la Ribera lo inscribieron en AFA a la espera de una inminente venta o cesión de un jugador de su plantel al exterior, ya que es la única vía que le quedaría para ficharlo teniendo en cuenta que el plazo para incorporar cerró ayer.

Según pudo saber Infobae, Vázquez fue uno de los defensores que estaba en carpeta previo al Mundial de Clubes. Miguel Ángel Russo no iba a tener en cuenta a Cristian Lema (uno de los prescindibles) y dio el visto bueno para el arribo de Marco Pellegrino. Surgieron dos nombres más en ese momento: Gastón Hernández, de San Lorenzo, y Nacho Vázquez. Luego de la disputa del certamen en Estados Unidos, el Consejo de Fútbol hizo un nuevo sondeo por el futbolista del Ciclón, pero huyó despavorido cuando respondieron una cifra millonaria. Y todo quedó stand by, hasta ahora…

Desde el Boca Predio hicieron saber una y otra vez en las últimas dos semanas que la directiva no iba a mover hilos por refuerzos y el cuerpo técnico se iba a conformar con el material que tenía a disposición. Apenas se mencionó una charla con un mediocampista argentino que milita en el exterior, del cual no trascendió el nombre. “Con Paredes y la posibilidad de que Battaglia juegue de 2, estamos cubiertos”, fue la respuesta repetida.

De hecho, Mauricio Serna ayer tomó la palabra sobre el cierre del mercado y confió: “Ya ahora no hay nada que se esté manejando o que haya llegado un pedido. Hoy para nosotros el mercado está cerrado”. No obstante, evidentemente tras la eliminación en Copa Argentina, hubo un cambio de pensamiento en la dirigencia y cuerpo técnico.

Vázquez, quien durante la campaña de Platense campeón en el Apertura 2025 fue tendencia por el momento en que no le dirigió la mirada al árbitro Yael Falcón Pérez en el duelo de cuartos de final frente a River en el Monumental en repudio a su actuación, es confeso hincha de Racing y estuvo cerca de pasar a la Academia. Diferencias económicas entre los clubes llevaron a los de Avellaneda a inclinarse por otra opción en el mercado: Franco Pardo, de Unión de Santa Fe.

Aunque son cifras extraoficiales y desde Boca, hasta el momento, no confirmaron la tratativa, desde el lado del Marrón se habla de una propuesta cercana a los 2 millones de dólares por la mitad de la ficha del defensor central de 28 años que anteriormente jugó en All Boys, Belgrano de Córdoba, San Luis de Quillota de Chile y Cerro Largo de Uruguay. En la negociación podrían entrar dos futbolistas xeneizes que hoy pertenecen al plantel de Platense, dirigido por el Kily González, de estrecha relación con Juan Román Riquelme. Los jugadores implicados son Vicente Taborda y Oscar Salomón.

Sebastián Ordóñez, presidente de Platense, admitió que hay “charlas de café” y buena predisposición con Boca por el traspaso de Vázquez. En diálogo con Radio Buenos Aires, tampoco descartó que Taborda y Salomón sean utilizados como moneda de intercambio en la negociación, que remarcó que todavía no está hecha.

Taborda inició su segundo ciclo a préstamo en Platense en medio de la competencia 2024. Firmó cedido sin cargo ni opción de compra hasta diciembre de 2025, mientras que el club de Vicente López tendrá un reconocimiento del 10% de una hipotética venta que se genere en 2025 o 2026. En el caso de Salomón, firmó a préstamo en enero de 2024 y luego renovó por un año más. Platense dispone de una opción de compra por el 50% de su ficha.

Al mismo tiempo, para no sufrir una baja sensible como la de su capitán, que cumplió 100 partidos con la casaca marrón, Boca podría introducir en la negociación el nombre del juvenil defensor Mateo Mendía. Lo concreto es que para que esta operación se lleve a cabo, primeramente Boca deberá desprenderse de un futbolista al exterior (sea vendido o en calidad de cedido). Los cuatro que no serán tenidos en cuenta por Russo son Chiquito Romero, Cristian Lema, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi. Sin embargo, en la Ribera aguardan por propuestas por Agustín Martegani, Kevin Zenón y Exequiel Zeballos, que podrían darse de un momento a otro.