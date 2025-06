Boca avanza para cerrar a Leandro Paredes

Boca quedó eliminado del Mundial de Clubes tras el empate ante Auckland City y la buena imagen que había dejado en el empate ante Benfica y la ajustada derrota contra Bayern Múnich se vio empañada por la igualdad frente a un rival semiprofesional como el neozelandés. Para el plantel conducido por Miguel Ángel Russo serán horas para hacer borrón y cuenta nueva. Para la dirigencia, días de trabajo para cerrar refuerzos. Y el gran apuntado en ese ámbito es Leandro Paredes.

¿En qué estado se

encuentra la negociación

con el campeón del mundo?

El campeón del mundo tiene la propuesta de parte del club para firmar hasta fines de 2028 con un salario similar al que posee en la Roma. Juan Román Riquelme se la hizo llegar antes del debut del equipo de Russo en el Mundial de Clubes, al que acudió para ver la acción mientras gozaba de sus vacaciones familiares junto a Paulo Dybala, Luciano Acosta y el francés Paul Pogba.

Lo concreto es que Paredes todavía no respondió si aceptará ponerse nuevamente la camiseta azul y oro y por eso Boca no procedió a enviar el dinero correspondiente a la ejecución de la cláusula de salida que el mediocampista que este domingo cumplirá 31 años fijó en su contrato cuando renovó con la Roma en marzo pasado. El monto es de 3,5 millones de euros (unos USD 4 millones).

Paredes estuvo en un partido del Miami FC, franquicia de Estados Unidos que tiene como accionistas a Pico Mónaco y Juan Sebastián Verón

Paredes quedó licenciado desde el 11 de junio pasado, día posterior al empate entre Argentina y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. En Miami, se refugió en su seno familiar, acudió a ver los partidos de Boca por el Mundial de Clubes y hasta se dio el gusto de jugar algún picado para despuntar el vicio. Sin despegarse un minuto de la pelota, también estuvo presente en un partido del Miami FC, franquicia que tiene como accionista a Juan Sebastián Verón y Pico Mónaco.

Miguel Ángel Russo había reservado un lugar en la nómina del Mundial de Clubes para Paredes, pero finalmente los últimos lugares se completaron con los juveniles Mateo Mendía y Santiago Dalmasso, más el último pasajero Ayrton Costa, con visado aprobado sobre la hora. Tras su arribo a Estados Unidos, el DT había sido consultado sobre el posible fichaje del campeón mundial y evitó dar pistas: “Lo vivo con calma y tranquilidad, no digo absolutamente nada de eso porque se encargan Román y los dirigentes. Por ahora no digo absolutamente nada”.

Unos días más tarde, quien tomó la palabra fue el propio Riquelme, que reveló: “Es verdad que hablamos seguido, tengo una relación desde siempre, ustedes lo saben. Tenemos mucha ilusión, sabe que tenemos muchas ganas de contar con él y que las puertas siempre están abiertas. La ilusión mía es más grande de la que tenía en enero. Vamos a tener chances de contar con él y ojalá a la vuelta del Mundial de Clubes lo podamos tener en nuestro club”.

En las últimas semanas se mencionó que Paredes ya le había levantado el pulgar a Román, algo que desmintieron desde el búnker boquense en la Universidad de Barry. Inclusive se especuló con que Boca pudiera incorporarlo en la ventana que la FIFA abrirá del 27 de junio al 3 de julio de cara a los octavos de final del Mundial de Clubes, algo que estuvo lejos de ser cierto y que finalmente no ocurrió por la eliminación del equipo en fase de grupos.

Riquelme, quien remarcó que “en enero se dijeron muchas pavadas” respecto a las tratativas con el 5 que espera Russo, intentó seducirlo con un último mensaje público: “Ahora tengo ilusión, más claro no puedo ser. Sabemos todos que nos daría mucha felicidad contar con él y la ilusión que uno tiene es que a la vuelta del Mundial de Clubes ver si puede volver a la Bombonera”.

Por lo pronto, el único “nuevo” mediocampista que Boca tendrá confirmado para retomar las actividades el 1° de julio tras la licencia que recibió el plantel será Jorman Campuzano, quien retornará de su préstamo en Atlético Nacional y se sumará a los trabajos bajo la órbita de un Russo que ya lo dirigió en su ciclo anterior y que le levantaría el pulgar para seguir si es que el club de Medellín no ejecuta su opción de compra.

Jorman Campuzano deberá presentarse a entrenar en Boca tras su préstamo en Atlético Nacional

Boca había tasado su ficha en 2,5 millones de dólares y Atlético Nacional ofreció USD 1,5M, monto que fue rechazado por el Consejo de Fútbol. El Xeneize no se moverá del número que fijaron como cláusula de compra, pero surge una opción para la negociación: Marino Hinestroza. El extremo del elenco colombiano es uno de los objetivos de Riquelme en este mercado y su cotización es de 8 millones de dólares. Se especula con que en la Ribera utilicen a Campuzano como parte de pago y cierren la operación por un destacado atacante que también es seguido por equipos brasileños y desde Europa.

Russo dispone actualmente en el plantel de varios mediocampistas centrales. Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Ander Herrera, Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech e Ignacio Miramón. Además, a Esteban Rolón ya le comunicó que no lo tendrá en cuenta y podría marcharse en este mercado de pases. Si Paredes no acepta la propuesta, desde Boca deslizaron que buscarán otra alternativa en el mercado.