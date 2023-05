Boca derrotó a Ferro y se asentó en la cima del Campeonato Femenino

Con un gol de Yohana Masagli, Boca Juniors venció a Ferro por 1 a 0 en el Complejo Pedro Pompilio y le sacó cinco puntos de ventaja a la UAI Urquiza.

Boca Juniors, vigente campeón, le ganó esta tarde a Ferro por 1 a 0, en el Predio Pedro Pompilio, y se consolidó como líder del Campeonato Femenino de fútbol, en uno de los dos encuentros que abrieron la décima fecha.

La defensora cordobesa Yohana Masagli convirtió a los 14 minutos de la segunda etapa para festejar la quinta victoria seguida de las Gladiadoras en el torneo.

La Flaca Masagli convirtió el 1-0 ante Ferro para consolidar el liderazgo xeneize.

Humilde, la cordobesa describió de esta manera la jugada que definió el partido: “Cerré los ojos, le di con la mayor fuerza posible y por suerte entró”. Todas sus compañeras la abrazaron. Ese gol, sobre los 15 minutos del segundo tiempo, acabó por valer tres puntos.

Las Gladiadoras formaron con: Laurina Oliveros; Noelia Espíndola, Miriam Mayorga, Masagli, Celeste dos Santos; Clarisa Huber, Vanina Preininger (Agustina Arias), Eugenia Flores; Amancay Urbani (Mariana Gaitán), Andrea Ojeda (Estefanía Palomar) y Brisa Priori (Raquel Polich).

Las dirigidas por Florencia Quiñones, primeras e invictas con 26 unidades, visitarán a Independiente en la próxima.

Domingo: 11.00: Defensores de Belgrano vs Lanús, en el Estadio Juan Pasquale (DeporTV)

11.00: San Lorenzo vs Independiente, en la Ciudad Deportiva (sin TV)

14.30: UAI Urquiza vs El Porvenir, en el Monumental de Villa Lynch (TV Pública)

15.00: Banfield vs Estudiantes, en el campo de deportes de Banfield (sin TV)

Lunes:

15.00: Rosario Central vs Excursionistas, en el Gigante de Arroyito (DeporTV)

Posiciones: Boca Juniors 26 puntos; UAI Urquiza, Rosario Central, San Lorenzo y Platense 21; Independiente 19; Racing Club 16; Huracán 14; Ferro y Belgrano de Córdoba 13; River Plate 12; Excursionistas y Banfield 10; SAT y Estudiantes de La Plata 9; Gimnasia y Esgrima La Plata 8; Lanús y El Porvenir 4; Estudiantes de Buenos Aires 2; y Defensores de Belgrano 0.

Relacionado