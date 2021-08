Boca empató 0-0 ante Talleres en el partido previo al Superclásico por Copa Argentina

Compartir

Con la vuelta de sus titulares, el equipo de Miguel Ángel Russo no pudo ante la T y sigue sin poder ganar en la Liga Profesional.

Boca Juniors sigue sin poder ganar en la Liga Profesional y desde el reinicio de la actividad tras el parate por la Copa América: igualó 0-0 ante Talleres en Córdoba, en un duelo parejo, más allá de que el local fue el que contó con mayor cantidad de situaciones para convertir.

El primer cuarto de hora fue todo de Talleres. Monopolizando la pelota, y con centros o balones cruzados (con el carril izquierdo como el predilecto para lastimar y Santos saliendo a pivotear con inteligencia), el local llegó dos veces a fondo. A los 4 minutos, Auzqui culminó una buena jugada elaborada y Rossi reaccionó con un manotazo salvador. A los 7, fue Valoyes quien lo tuvo con un remate cruzado, que rozó en un jugador auriazul y pasó cerca del palo.

Al Xeneize le costó hacer pie. Con el correr de los minutos el mediocampo empezó a dividir la a tenencia. Con la búsqueda de darle seguridad al balón por parte de Rolón y algunos toques sutiles del refuerzo que hizo su debut: Juan Ramírez. A los 31′ el ex San Lorenzo habilitó entre líneas a Pavón, quien pisó el área y, cuando tenía pase para Briasco, optó por el remate, que salió por encima del travesaño. El propio Kichán volvió a probar, esta vez desde afuera del área, a los 38: el intento otra vez se marchó alto.

El segundo tiempo comenzó con mayor vivacidad. El Matador pudo romper el cero a los 7 minutos, gracias a la combinación entre Enzo Díaz y el uruguayo Santos: el tiro del lateral fue hacia la ubicación del arquero Rossi. Russo buscó cambiar la imagen de Boca y mandó al campo a Alan Varela y Diego González. A los 12, Ramírez, el más punzante de la visita, presionó y llegó hasta las narices del portero Herrera, pero en lugar de cerrar él la jugada, intentó asistir a Pavón y dilapidó una gran chance.

A partir de allí, los dos elencos contaron con oportunidades para gritar. Para el Xeneize, Valoyes fue un problema sin solución. Primero, con un cabezazo que le hizo viento al ángulo, y luego con un doble enganche y un derechazo cruzado, estuvo a punto de marcar. Boca hizo temblar el travesaño casi involuntariamente: el Pulpo González lanzó un centro que se cerró y sorprendió a la T.

Pero el marcador no se movió. Y Boca, en el umbral del cruce ante River por Copa Argentina (el miércoles, desde las 19 en La Plata), suma tres puntos en las cuatro primeras fechas del torneo local, más allá de que dos de las jornadas las tuvo que afrontar con juveniles porque el grueso del plantel pasó 7 días aislado por romper la burbuja en Brasil, en los incidentes ante Atlético Mineiro. Además, se quedó sin Copa Libertadores en el partido del escándalo y ganó apenas uno de los últimos 13 compromisos. Por ende, el próximo Superclásico puede ser bisagra. Por lo menos, en Córdoba los titulares consiguieron recobrar ritmo. Y se enfocan en el gran desafío que les deparó el Fixture.

Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Federico Navarro, Juan Méndez y Ángelo Martino; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Cristian Medina, Esteban Rolón y Juan Edgardo Ramírez; Aaron Molinas; Cristian Pavón y Norberto Briasco. DT: Miguel Ángel Russo.

Arbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

