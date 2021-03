Boca enfrenta hoy a Defensores de Belgrano, por los 16avos. de final de la Copa Argentina

Compartir

Miguel Ángel Russo no lo confirmó, pero modificaría casi todo el equipo. Este miércoles, el Xeneize se jugará el pase a los octavos del certamen nacional

Si bien viene de ganar los últimos dos torneos nacionales y aún se encuentra con chances matemáticas de clasificarse a los cuartos de final de la presente Copa de La Liga, Boca atraviesa un momento de crisis. Lo ocurrido en el último encuentro con derrota ante Talleres de Córdoba en la Bombonera, donde Carlos Izquierdoz y Frank Fabra tuvieron un fuerte cruce en el campo de juego que terminó con un cachetazo del colombiano al subcapitán del equipo, fue una muestra clara del nerviosismo generalizado.

En medio de este clima, el Xeneize disputará un partido clave por la Copa Argentina. Hoy, desde las 20:10 en el estadio Ciudad de La Plata, el equipo de Miguel Ángel Russo se medirá ante Defensores de Belgrano, elenco que milita en la Primera Nacional, en búsqueda de los octavos de final. El arbitraje estará a cargo de Mauro Vigliano y el ganador enfrentará en los octavos de final a River o Atlético Tucumán, un cruce que todavía no tiene fecha definida.

El entrenador de Boca decidió preservar a la mayoría de los titulares ya que el domingo visitará a Independiente por la 7ma. fecha de la Copa de la Liga. Ante el Rojo se disputará otro juego importante para mantener vivas sus chances de avanzar a la fase final. La ausencia más pesada será la del capitán Carlos Tevez, quien ni siquiera estará en el banco de suplentes, pero también descansarán el arquero Esteban Andrada, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano y Sebastián Villa, entre otros.

La novedad la defensa estará con el regreso del peruano Carlos Zambrano luego de su criticada expulsión en el Superclásico ante River Plate (1-1) y podría hacer dupla central con Marcos Rojo, quien sería titular por primera vez desde su llegada. La otra opción -menos probable- sería la del debut del juvenil Renzo Giampoli, santafesino, de 21 años, que firmó su primer contrato como profesional en septiembre del año pasado.

El mediocampo sería un pleno de las divisiones juveniles del club, con la presencia de Exequiel Zeballos, Agustín Almendra, Alan Varela y Agustín Obando. Y en la delantera, Russo le dará una nueva oportunidad a Mauro Zárate y a Franco Soldano. El ex delantero de Vélez no convierte desde el 10 de enero (2-2 contra Argentinos Juniors por la Copa Maradona) y Soldano marcó por última vez el 20 de diciembre del año pasado en la victoria 2-1 contra Independiente.

Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Marcos Rojo o Renzo Giampaoli y Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Agustín Almendra, Alan Varela y Agustín Obando; Franco Soldano y Mauro Zárate. DT: Miguel Ángel Russo.

Defensores de Belgrano: Ignacio Pietrobono; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Emiliano Mayola, Iván Nadal; Juan Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcos Rivadero, Alejandro Martínez; Alejandro Lugones y Luis López. DT: Gastón Esmerado.

