Boca fue más y cerró el juego a tiempo derrotando a Obras en La Bombonerita

Boca logró una gran victoria de local ante Obras 86 – 72 para sostener el quinto puesto y amenazar nuevamente en el Top4 de la Liga. Vildoza con 19 pts y Langston con 18 pts fueron los puntos altos. El rockero, quien volvió a tener fuera a Barral, contó con Spight como goleador con 23 pts.

El comienzo fue a gran ritmo para ambos elencos. Boca comenzó certero con una ráfaga de Mata (5) para escaparse y mantenerse al frente en los primeros minutos. Langston desafió con éxito hacia el canasto quedando 9-5 y 12-8 al frente ante un Obras con problemas en la primera línea.

Poco a poco la visita respondió con la misma intensidad, desequilibrio, pase y gol externo con Smaniotti (9 pts) para tener la ventaja con Inyaco (4 asistencias) como generador ante la ausencia de Barral. Schattmann bien controlado al igual que Vildoza, aunque el colectivo comenzó a beneficiar al local.

Barber y Mainoldi con eficacia y protagonismo sumado a un mejor andar del backcourt. Boca generó un 10-2 en su mejor momento de velocidad y precisión, además de mantener a Spight con poco protagonismo. Boca perdió con su recambio en la conducción, ni Guerrero ni DeFelippo engranaron y Venegas (5) generó problemas en poco tiempo para cerrar con otro sabor el cuarto: 24 – 23.

Boca aceleró en el inicio. El xeneize castigó cerca y lejos del canasto con un buen juego colectivo, presionando la primera línea y Vega (6 pts, 1 asistencia) en un pasaje criminal. Barber continuó muy activo y Obras ajustado por completo y sin espacios. El xeneize se escapó +12 tras inicial 11-0 el periodo en solo tres minutos.

DeFelippo mejoró su performance, mucho más activo y en modo anotador. Obras pareció perdido, le costó reaccionar, aunque Spight (7) comenzó a desequilibrar y achicar guarismos. Boca mantuvo su calidad de juego, tuvo paciencia, Vildoza regresó con un bombazo tras el juego con Mata y el xeneize ganando en versatilidad y con diferentes formaciones en cancha.

Langston fue clave en ambos costados, tapó, reboteó y anotó cerca del canasto. Boca dominó desde su control defensivo con Vega y Mata, mantuvo su paciencia y anotó con enorme eficacia. El pibe Barrios entró derecho desde la base buscando rebeldía en el final para descontar, aunque el xeneize cerró 54 – 40 con 70% en dobles.

El tercer cuarto fue totalmente diferente. Ambos con muchos problemas para anotar, no aprovecharon las segundas opciones y Obras fue el más perjudicado. Si bien presionó y recuperó en el inicio, no sacó provecho yendo al canasto y malogró libres. Boca con Mata y Rodríguez en defensa pero muy bien contenido Schattmann y sin que Vildoza genere o desequilibre.

Inyaco siguió sin gol, Solarín no hizo diferencia y Vadell buscó opciones en la banca. El rockero necesitó 5m30s para anotar sus primeros puntos por intermedio de Venegas. Boca perdió seguido su rebote, buscó en Guerrero y Mainoldi soluciones debido a sus problemas para anotar y ejecutar con comodidad.

Boca se soltó poco a poco, Vega volvió a entrar con presencia y gol ante un Obras contenido y sin respuestas. Luego del increíble 3-2, el xeneize despegó, Rodríguez con una tapa tremenda y variantes en diferentes manos. Boca jugó con oficio y agresividad cerca del canasto, sacó faltas ante un Obras desequilibrado. Llegó a un techo de +20 y finalmente cerró arriba 67 – 51.

El final tuvo mayor tensión a la esperada. Obras mejoró en su presión defensiva, estuvo más atento en la primera línea y le agregó un tramo de eficacia. Cerminato y Venegas fueron importantes, Solarín con otra presencia y atrapando a Schattmann y Vildoza.

Obras en solo cuatro minutos le bajó el dígito al xeneize (73 – 64) y empezar a generar dudas con mucho por jugar. Vega y Vildoza llegaron con sendos triples claves para sostener la ventaja sumado a la defensa sobre Spight. Obras mantuvo su enfoque y encima Venegas anotó 3-3t1 para quedar 75 – 70.

De hecho, tanto Venegas como Spight tuvieron un par de ofensivas para seguir achicando. El rockero perdonó pero no Vildoza, tras un asistencia clave de Mata para el +8 en el final. Boca recuperó la confianza, recuperó y el cordobés volvió a anotar. Obras no logró contestar y sufrió un final a toda máquina de Langston (6 pts, 2-2t2, 2-2t1) para ponerle la firma al juego luego de la pseudo remontada del rockero.