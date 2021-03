Boca ganó y se metió entre los ocho mejores de América

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Más allá de que el gol de Yamila Rodríguez selló la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Libertadores femenina, no se deberá olvidar lo hecho este jueves por Laurina Oliveros en el triunfo ante Avaí Kindermann por 1-0, en el último partido de las xeneizes por la fase de grupos. La arquera de las Gladiadores fue la gran figura del campeón argentino, con atajadas notables que resguardaron el cero en su arco, resultado que hasta el gol le daba vida a Boca en el certamen más importante del continente.

Si el primer período disputado entre argentinas y brasileñas este jueves en el Amalfitani había sido parejo y de un fútbol equilibrado, el protagonismo de la segunda parte llevó únicamente la firma del equipo de Santa Catarina.

Y de Oliveros, claro. Porque la arquera de Boca y de la Selección se interpuso entre las jugadoras de Avaí Kindermann y sus sueños de seguir en la Libertadores.

Desde los 58 minutos, cuando Oliveros fue amonestada por impedir una ocasión manifiesta de gol, la uno xeneize comenzó a agigantarse para terminar siendo un muro ante las ofensivas de Avaí.

En dos minutos, entre los 68 y los 70, la arquera tapó cuatro pelotas claras que pusieron en riesgo la clasificación xeneize. ¿Las más peligrosas? Un mano a mano y un cabezazo que la ex futbolista de UAI Urquiza mandó al córner con una volada espectacular.

A los 84 minutos, Boca fue punzante por primera vez en un buen rato, tras el asedio del equipo brasileño. Punzante y efectivo, vale decir: Carolina Troncoso llegó hasta el fondo de la banda derecha, se libró de su marca y lanzó un centro perfecto para el anticipo de Rodríguez, que no perdonó y envió la pelota al fondo de la red para poner el 1-0 y sellar el pase a cuartos de final.

Rodríguez le puso la firma al gol, pero Oliveros fue la figura del 1-0 que envía a las campeonas del fútbol argentino hasta la cima del Grupo B de la Copa Libertadores al cierre de la fase de zonas.

Ahora, las Gladiadoras (7 puntos) deberán enfrentar a América de Cali, de Colombia, segundas del Grupo A, por un lugar en las semifinales. Por el mismo grupo que Boca, Santiago Morning (5 puntos), de Chile, aseguró también su pase tras vencer a Deportivo Trópico por 9-0, abultado resultado que le garantizó el segundo lugar y un duro cruce ahora ante Corinthians.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp