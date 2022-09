Boca goleó a Defensores con un gol de Palomar y va por el título del femenino

Compartir

Ganó 7-1 y pasó por un punto a la UAI Urquiza, rival del próximo fin de semana, que todavía debe jugar su partido con Ferro.

Boca goleó este sábado a Defensores de Belgrano y mantuvo viva la ilusión de alcanzar el título del torneo femenino de AFA. Con tantos de Estefanía Palomar, Clarisa Huber, Miriam Mayorga y dobletes de Andrea Ojeda y Camila Gómez Ares, el equipo del Negro Martínez se impuso por 7-1 en el Juan Pasquale, se subió a la punta y se aseguró no depender de nadie en la última fecha, donde enfrentará nada más y nada menos que a la UAI Urquiza, líder absoluto de la competencia hasta este sábado y ahora escolta pero con la posibilidad de recuperar la cima.

Es que la UAI Urquiza todavía debe disputar su partido de esta 19ª jornada contra Ferro y de salir victorioso de ese enfrentamiento volverá a mirar a todos desde arriba, incluido a Boca, que ahora se ubica un punto por encima.

Dependiendo del resultado que se dé este domingo en Villa Lynch a Boca podría alcanzarle incluso con el empate para ser campeón. En detalle:

-Si UAI Urquiza le gana a Ferro, Boca no tendrá más opción que conseguir una victoria en la última fecha para coronarse;

-Si UAI Urquiza empata con Ferro, Boca será campeón si le gana a la UAI o estirará la definición a un ‘partido de desempate’ en caso de que haya igualdad;

-Y por último, si UAI Urquiza pierde con Ferro, Boca se alzará con el título en caso de no caer derrotado contra el por ahora escolta.

El partido que definirá cuál de los dos equipos se queda con el título del torneo femenino se jugaría el domingo por la tarde (resta confirmar el horario) muy probablemente en la Bombonera.

