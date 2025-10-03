Boca igualó 0-0 contra Alianza Lima en su estreno en la Libertadores Femenina

Las Gladiadoras no salieron del empate con las peruanas en la competición que se desarrolla de manera íntegra en la Argentina.

Boca Juniors igualó 0-0 ante Alianza Lima en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, cancha de Deportivo Morón, en su estreno por el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina, zona también integrada por ADIFFEM (Venezuela) y Ferroviária (Brasil), cuyo cruce salió 1-0 en favor de las brasileñas. De esta manera, las Gladiadoras deberán buscar el triunfo este domingo contra las venezolanas para evitar peligrar la clasificación a la siguiente fase. En otros resultados de la jornada, Independiente Santa Fe de Colombia goleó 7-0 a Always Ready y Corinthians empató 1-1 con Independiente del Valle.

El equipo dirigido por Florencia Quiñones no tuvo una fácil presentación en la provincia de Buenos Aires y coqueteó con la cornisa a los 79 minutos de juego, cuando la árbitra chilena Dione Rissios cobró un penal por falta de la arquera Laurina Oliveros a Joyce Amara Custódio, pero la acción fue anulada a instancias del VAR por fuera de juego previo de Adriana Lúcar.

El empate dejó al cuadro Azul y Oro con obligaciones de ir a buscar un resultado positivo con ADIFFEM y, en la tercera jornada, se medirá a una Ferroviária que podría llegar clasificada a los cuartos de final, instancia a la que acceden los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos. Las argentinas intentarán superar el tercer lugar alcanzado en la edición de 2024.

Vale recordar que Boca Juniors llegó una vez a la definición del certamen. En 2022, cayó 4-1 ante Palmeiras en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, mientras que en 2023 quedó afuera en primera fase. Corinthians es el campeón defensor del título y el más ganador en la historia con cinco conquistas.

San Lorenzo es el otro equipo argentino participante. Conforma el Grupo C, compartiendo zona con San Pablo (Brasil), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay). El estreno de las Santitas será este viernes a las 20 en el estadio de Banfield frente al Tricolor paulista, para luego enfrentar a las Decanas y cerrar la fase ante las Caciques.

En el torneo dirán presentes 16 equipos provenientes de los diez países miembros de la Conmebol, distribuidos en cuatro grupos de cuatro clubes cada uno. En la historia de la Copa Libertadores Femenina nunca hubo un campeón de Argentina. Los lauros se los reparten clubes de Brasil (13), Chile, Colombia y Paraguay (1).

Los interesados en asistir a los partidos pueden acceder a las entradas a un precio único de $10.000 por jornada, lo que permite el acceso a dos partidos en la misma sede. Los tickets pueden adquirirse en línea, diferenciando la plataforma según el estadio: para el Nuevo Francisco Urbano en Morón, a través de clf2025.adnpass.com.ar, y para el Florencio Sola en Banfield, mediante libertadoresfem.accessfan.ar/eventos. En esos reductos se jugarán todos los partidos de la competición.

EL FIXTURE DE

BOCA JUNIORS

0-0 vs. Alianza Lima (Perú) – jueves 2 de octubre – 16:00 (Deportivo Morón)

ADIFFEM (Venezuela)– domingo 5 de octubre – 16:00 (Banfield)

Ferroviária (Brasil) – miércoles 8 de octubre – 16:00 (Banfield)

EL FIXTURE DE SAN LORENZO

San Pablo (Brasil) – viernes 3 de octubre – 20:00 (Banfield)

Olimpia (Paraguay)- lunes 6 de octubre – 16:00 (Deportivo Morón)

Colo Colo (Chile) – jueves 9 de octubre – 20.00 (Deportivo Morón)

LOS EQUIPOS PARTICIPANTES

Argentina: Boca Juniors, San Lorenzo

Brasil: Corinthians, Ferroviária, São Paulo

Chile: Universidad de Chile, Colo-Colo

Colombia: Santa Fe, Deportivo Cali

Paraguay: Libertad, Olimpia

Uruguay: Nacional

Perú: Alianza Lima

Bolivia: Always Ready

Ecuador: Independiente del Valle

Venezuela: ADIFFEM

TODAS LAS CAMPEONAS DE LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

Corinthians (5)

Sao José (3)

Ferroviária (2)

Santos (2)

Colo Colo (1)

Palmeiras (1)

Sportivo Limpeño (1)

Atlético Huila (1)